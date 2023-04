Armored Core 6: key art e download parziale appaiono su Xbox Store, novità imminenti?

La key art ufficiale di Armored Core 6: Fires of Rubicon è trapelata in rete grazie a Xbox Store, dato che ora è possibile eseguire un predownload parziale di alcune centinaia di MB di file, che includono per l'appunto l'immagine qui sotto.

La segnalazione è arrivata su Reddit dall'utente EliWats17, che afferma di aver forzato l'installazione di questa piccola porzione di dati tramite l'app di Xbox. Abbiamo provato noi stessi e il metodo funziona.

In pratica basta aprire l'app di Xbox da smartphone e cercare Amored Core: Fires of Rubicon. Una volta aperta la scheda relativa al titolo, vi verrà data la possibilità di scaricare il gioco sulla vostra console Xbox Series X o S.

Come accennato in precedenza non si tratta né del gioco completo né del preload vero e proprio, ma piuttosto vedetelo come un'applicazione placeholder, visto che pesa solo 314,8 MB. Avviandola dalla dashboard di Xbox viene mostrato per l'appunto l'artwork qui sopra, e dopo pochi istanti appare una pagina di errore in cui viene richiesto all'utente di inserire il disco di gioco.

C'è da dire tuttavia che il tempismo di questa scoperta è particolarmente interessante. Giusto pochi giorni fa, infatti, Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato classificato in Corea del Sud, il che fa pensare che l'annuncio della data di uscita del gioco, per il momento fissata a un generico 2023, potrebbe non essere lontano.