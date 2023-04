LEGO 2K Drive: le copie fisiche per Switch includono un codice per il download, niente cartuccia

A quanto pare non esisterà una vera e propria edizione fisica di LEGO 2K Drive per Nintendo Switch, dato che la confezione del gioco includerà solamente un codice per scaricare la versione digitale dall'eShop.

La conferma arriva dalle boxart ufficiali del racing arcade apparse nei listini sia della divisione americana che italiana di Amazon, dove viene indicato chiaramente che nella confezione non è presente una cartuccia ma bensì solo il codice per il download del gioco.

La copertina statunitense, inoltre, avvisa che è necessaria una scheda microSD per l'installazione, un dettaglio non presente invece in quella per il mercato europeo. Al momento l'eShop di entrambe le regioni segnala che LEGO 2K Drive occuperà tra i 4,5 e i 4,6 GB di spazio, ma a questo punto non è da escludere che si tratti di un'informazione errata e che il titolo in realtà peserà molto di più al lancio.

A sinistra la cover di LEGO 2K Drive per Switch statunitense, a destra quella europea

Vi ricordiamo che LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.