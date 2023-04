Horizon Forbidden West: Burning Shores, svelate le dimensioni del download su PS5

A pochi giorni dal lancio di Horizon Forbidden West: Burning Shores sono state svelate le dimensioni dell'attesa espansione, che vi ricordiamo sarà disponibile esclusivamente su PS5 a partire da mercoledì 19 aprile 2023.

Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, il peso del DLC Burning Shores sarà di 16,763 GB in Europa, che si va a sommare a quello del gioco base, pari a 99,35 GB, per un totale di 116 GB. Chiaramente al lancio dell'espansione Burning Shores e nelle settimane successive potrebbero arrivare degli aggiornamenti che potrebbero far lievitare ulteriormente le dimensioni complessive.

In Horizon Forbidden West: Burning Shores, Aloy viaggerà a sud, oltre le terre dei Tenakth, raggiungendo quella che una volta era Los Angeles. In questa nuova avventura i giocatori affronteranno una sinistra minaccia che si cela tra queste pericolose terre selvagge, incontreranno nuovi personaggi, sfideranno macchine inedite e nuove missioni principali e secondarie.

Come accennato in apertura, l'espansione sarà disponibile dal 19 aprile 2023 e solamente su PS5, in quanto alcuni dei risultati raggiunti da Guerrilla Games con questo DLC, come le nuvole next-gen, sono possibili solo sulla console ammiraglia di Sony.