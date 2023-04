Genshin Impact: 60 Primogemme gratis grazie al codice promozionale di aprile 2023

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo codice promozionale di Genshin Impact grazie al quale tutti i giocatori possono riscattare gratuitamente 60 Primogemme e una manciata di materiali, che potrebbero farvi comodo per i banner introdotti nella versione 3.6 lanciata pochi giorni fa.

Di seguito il codice promozionale di Genshin Impact per il mese di aprile 2023:

GA9FPD42SJ4V - 60 Primogemme e 5 unità di Esperienza dell'avventuriere

Di tanto in tanto Hoyoverse emette dei codici promozionali come quello sopracitato che elargiscono Primogemme e vari materiali per tutti i giocatori. Un regalo senza dubbio gradito, che arriva giusto in tempo con il lancio dell'update 3.6 che ha visto il ritorno dei banner di Nilou e Nahida.

Potrete riscattare il codice promozione di aprile 2023 di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezione la voce "Account" e successivamente "Riscatta codice". Una volta inserita correttamente la sequenza di numeri e lettere qui sopra, riceverete la vostra ricompensa direttamente accedendo alla casella di posta interna del gioco.

In alternativa potrete riscattare questo e altri codici direttamente dal sito ufficiale di Genshin Impact a questo indirizzo. Una volta effettuato il log-in con il vostro account, selezionate la voce Riscatta Codici dal menu in alto e inserite il codice promozionale. Anche in questo caso, una volta completato il procedimento potrete ricevere le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact.