Resident Evil 4 Remake: come completare tutte le richieste del Mercante

Una delle novità di Resident Evil 4 Remake è che ora il Mercante propone a Leon una serie di brevi missioni secondarie, ricompensandolo con degli Spinelli (una tipologia di gemme) una volta completate. La maggior parte delle richieste del mercante è piuttosto semplice e riguarda ad esempio distruggere dei medaglioni blu sparsi in aree specifiche, eliminare dei ratti o affrontare delle varianti speciali e particolarmente coriacee di nemici comuni, che diventano a tutti gli effetti dei mini-boss. Queste missioni secondarie vi vengono notificate tramite dei fogli blu sparsi nel gioco, ma in molti casi potrete iniziarle o addirittura completarle prima ancora di trovarli. Gli Spinelli che riceverete in cambio degli sforzi sono una risorsa davvero preziosa. Possono essere utilizzati per ottenere vari oggetti dal Mercante, nella sezione "Scambio", tra cui la pistola Matilda, accessori vari per le armi, gioielli, tesori, valigette, polvere da sparo ed erbe, nonché dei ticket speciali per sbloccare immediatamente la modifica speciale delle armi, senza spendere denaro e potenziarle al massimo. Di seguito vi spiegheremo quando, dove e come completare tutte e diciannove le richieste del Mercante di Resident Evil 4 Remake e ottenere tutte le ricompense in palio.

Richiesta del Mercante 1 – Distruggi tutti i Medaglioni La posizione della richiesta n.1 del Mercante Quando: Capitolo 1 (potrete completarla entro il Capitolo 5, prima dello scontro nella Villa)

Area: Fattoria

Obiettivo: distruggi i cinque medaglioni blu sparsi nella Fattoria

Ricompensa: Spinello x3 Potrete intraprendere la prima richiesta, "Distruggi tutti i medaglioni" nel Capitolo 1, ancor prima di fare la conoscenza del mercante. Troverete il foglio blu con le indicazioni su questa missione secondaria sopra a un muro immediatamente prima del cancello di ferro della Fattoria che dovrete aprire per proseguire nella missione. Vi suggeriamo di raccoglierlo in quanto una volta fatto la posizione dei cinque medaglioni blu da distruggere verrà indicata sulla mappa, rendendo questo compito estremamente semplice. In ogni caso di seguito trovate le indicazioni su dove trovarli trovarli tutti: Il primo medaglione si trova su un muro esterno del piccolo edificio con la macchina da scrivere all'entrata dell'area. Il secondo medaglione è appeso su una trave verticale nella stalla vicino al centro dell'area. Il terzo medaglione penzola dalla finestra del fienile, dove all'interno si trova anche la manopola necessaria per alzare il cancello di ferro e procedere nella storia. Il quarto medaglione è appeso sotto la passerella di legno che circonda il mulino. Il quinto e ultimo medaglione si trova appeso al soffitto della piccola baracca a ovest dell'area

Richiesta del Mercante 2 – Disinfestazione La posizione della richiesta n.2 del Mercante Quando: Capitolo 2 (potrete completarla entro il Capitolo 5, prima dello scontro nella Villa)

Area: Fabbrica Abbandonata

Obiettivo: Elimina tre ratti

Ricompensa: Spinello x3 La seconda richiesta del Mercante è disponibile a partire dal Capitolo 2, subito dopo aver recuperato l'equipaggiamento di Leon nella Fabbrica Abbandonata. Il foglio blu della missione si trova alla destra del Mercante, ma volendo è possibile completarla prima ancora di leggerlo. I tre ratti da eliminare infatti si trovano all'interno della fabbrica da cui siete appena scappati. Il primo si trova nel corridoio a gomito all'entrata, mentre gli altri due nello spiazzo centrale. Volendo potete eliminarli con il coltello, con un po' di pazienza e il giusto tempismo, ma usare la pistola è decisamente meno snervante.

Richiesta Mercante 3 – Cacciatore di Vipere La posizione della richiesta n.3 del Mercante Quando: Capitolo 3 (vi suggeriamo di completarla prima di entrare nella Chiesa nel Capitolo 4, in quanto le vipere successivamente diventano molto rare)

Area: Piazza del Villaggio, varie zone

Obiettivo: vendi tre vipere al Mercante

Ricompensa: Spinello x4 Per completare la richiesta n.3, "Cacciatore di Vipere" dovrete vendere al Mercante tre vipere. Questi simpatici animali si nascondono all'interno di alcune casse distruggibili, pronte a far prendere un colpo a Leon e al giocatore. A parte questo, sono praticamente inoffensive e potrete usare il coltello per eliminarle velocemente. Una volta fatto, potrete aggiungerle al vostro inventario e usarle come oggetti curativi, anche se ovviamente vi suggeriamo di conservarle per portare a termine questo incarico. In ogni caso se ve le siete lasciate sfuggire o le avete consumate prima di iniziare la missione, sarete felici di sapere che troverete parecchie vipere nell'area Allevamento Pesci, che dovrete visitare per forza di cose nello stesso capitolo per recuperare una tanica di benzina. Una volta eliminati tutti i nemici controllate i paraggi, in particolare nell'acqua, per trovare un gran numero di questi animali, ben superiore a quello necessario per completare questa richiesta. Insomma, per l'occasione potrete fare anche scorta di oggetti curativi.

Richiesta del Mercante 4 – Profanatore di Tombe La posizione della richiesta n.4 del Mercante Quando: Capitolo 3 (potrete completarla entro il Capitolo 5, prima dello scontro nella Villa)

Area: Chiesa

Obiettivo: distruggi gli emblemi delle lapidi dei gemelli

Ricompensa: Spinello x2 Una richiesta semplicissima. Il foglio blu si trova in un magazzino all'aperto sul lato della Chiesa, ma non è necessario per completare questa missione secondaria. Tutto quello che dovrete fare è andare al cimitero di fronte alla Chiesa e sparare ai simboli delle due lapidi dell'immagine qui sotto.

Richiesta del Mercante 5 – Distruggi i Medaglioni Blu 2 La posizione della richiesta n.5 del Mercante Quando: Capitolo 3 (potrete completarla entro il Capitolo 4, prima di entrare nella Chiesa)

Area: Cava e Allevamento Pesci

Obiettivo: distruggi 5 medaglioni blu

Ricompensa: Spinello x4 Come la precedente richiesta, anche stavolta dovrete distruggere 5 medaglioni blu, tuttavia in questo caso sono sparsi in due aree differenti, ma comunque vicine tra loro. Troverete il foglio blu della missione su una palizzata di legno poco prima di entrare nella Cava. Vi suggeriamo di leggerla, in modo da evidenziare in automatico gli oggetti da distruggere sulla mappa e facilitarvi di molto la vita. Di seguito la posizione di tutti i medaglioni blu: Il primo medaglione si può distruggere prendendo la mira dalla Cava, è appeso sopra un'impalcatura di legno verso nord. Il secondo medaglione si trova nella zona con il molo, dove è situato anche il puzzle con il piedistallo di pietra. Per distruggerlo, posizionatevi vicino alla barca e mirate sotto al molo. Il terzo medaglione si trova nell'Allevamento Pesci, all'interno di una baracca di legno verso il centro della mappa, la riconoscerete perché all'esterno c'è un salvagente bianco e rosso. Il quarto medaglione si trova nella stessa area, sotto la passerella di legno che porta alla parte ovest di questa zona. Per trovarlo dovrete fare il giro, passando da sotto la struttura dopo averla attraversata. Il quinto e ultimo medaglione si trova appeso sulla struttura di legno nella parte sud dell'area.

Richiesta del Mercante 6 – A caccia di uova La posizione della richiesta n.6 del Mercante Quando: Capitolo 4 (potrete completarla solo entro questo capitolo, prima di entrare nella Chiesa)

Area: Grotta con dipinti murali, Lago

Obiettivo: vendi un uovo di gallina dorato

Ricompensa: Spinello x3 Troverete il foglio blu di questa richiesta uscendo dalla Grotta con dipinti murali, poco prima di trovare una barca funzionante. Tutto quello che dovrete fare è vendere al Mercante un uovo di gallina dorato. Se non ne avete già uno nell'inventario potrete ottenerlo con grande semplicità visitando l'area a est del lago indicato nella mappa qui sotto, dove tra l'altro potrete fare scorta anche di uova normali e marroni.

Richiesta del Mercante 7 – Pesca grossa La posizione della richiesta n.7 del Mercante Quando: Capitolo 4 (potrete completarla solo entro questo capitolo, prima di entrare nella Chiesa)

Area: Colonia sul lago, Lago

Obiettivo: trova un persico trota gigante e vendilo al mercante

Ricompensa: Spinello x4 La richiesta si trova appesa su una trave verticale all'interno di una piccola grotta a nord della Colonia sul lago, subito dopo la porta con l'emblema. Quello che dovrete fare è uccidere un persico trota gigante usando l'arpione e successivamente venderlo al mercante. Questo esemplare si trova nei pressi della Rimessa barche, nella parte sud del lago, come indicato nella mappa sottostante. Anche al buio lo individuerete facilmente viste le sue dimensioni.

Richiesta del Mercante 8 – Una bestia selvaggia La posizione della richiesta n.8 del Mercante Quando: Capitolo 5 (potrete completarla solo entro questo capitolo, prima di superare la Fattoria)

Area: Municipio, Villa del capo del villaggio, Villaggio

Obiettivo: elimina il nemico speciale "cane selvaggio"

Ricompensa: Spinello x8 Il foglio blu di questa richiesta si trova nei pressi del mercante vicino al Municipio. Dovrete eliminare un nemico speciale, una variante di Colmillo particolarmente aggressiva e coriacea. Prima di tutto dirigetevi alla Villa del capo del villaggio (eliminando nel frattempo tutti i nemici nella piazza). Una volta all'interno, visto che ci siete, andate nella stanza da letto al secondo piano e fatevi aiutare da Ashley per raggiungere la soffitta (azionate l'interruttore dietro uno dei quadri) e recuperate i tesori all'interno (c'è anche un Castellano Meccanico da distruggere). Una volta fatto, uscite dalla Villa dall'ingresso principale e vedrete il Colmillos speciale dietro il cancello di ferro. Non appena vi avvicinerete il vostro bersaglio fuggirà in direzione della piazza del Villaggio. Non appena ritornati in questa area il nemico vi attaccherà, fatevi trovare preparati. Sconfiggere questo miniboss non è particolarmente complicato se avete munizioni del fucile a pompa, mitraglietta e magari anche qualche mina adesiva per le frecce della balestra. Vi suggeriamo di mirare soprattutto ai tentacoli sulla schiena del Colmillo e di non sottovalutare l'agilità di questo nemico, dato che è in grado di saltare ai lati rapidamente per evitare i vostri attacchi. Vi consigliamo anche di dare ad Ashley l'ordine di starvi lontana, in modo che non venga ferita accidentalmente durante lo scontro.

Richiesta del Mercante 9 – Distruggi i medaglioni blu 3 La posizione del foglio blu della richiesta n.9 del Mercante Quando: Capitolo 7 (potrete completarla entro il Capitolo 12, prima di usare l'ascensore nella Torre dell'orologio)

Area: Portone del castello

Obiettivo: distruggi i sei medaglioni blu nell'area

Ricompensa: Spinello x5 Un'altra missione secondaria in cui dovrete distruggere dei medaglioni blu. Fateci il callo, ce ne saranno anche delle altre. Potrete iniziarla nel Capitolo 7: il foglio blu della missione si trova subito dopo aver distrutto il portone con il cannone e vi suggeriamo di raccoglierlo per far apparire tutti i medaglioni sulla mappa. Di seguito le indicazioni per trovarli tutti. Un medaglione è appeso all'interno di una finestra rettangolare, sopra la porta di un edificio di pietra distrutto, situato a nord dell'area. Ora dirigetevi all'angolo nordovest dell'area, al fianco della torre circolare, troverete un medaglione blu vicino a un forziere che contiene un bracciale prezioso. Nello stesso punto dove avete distrutto il precedente medaglione, mirate in alto in direzione del muro del castello a nord e ne vedrete un altro che penzola da una passerella di legno. Raggiungete la cima della torre con il cannone nella parte sud e troverete un altro medaglione appeso a un lato del padiglione. Un altro medaglione si trova all'interno della medesima torre, nei pressi del contrappeso che avete distrutto per far salire il cannone fino in cima. Per trovare l'ultimo tornate indietro all'inizio della scalinata circolare dopo la cappella e guardate verso l'esterno del castello: il medaglione è appeso sul ramo di un albero.

Richiesta del Mercante 10 – Distruggi i medaglioni blu 4 La posizione del foglio della richiesta n. 10 del Mercante Quando: Capitolo 9

Area: Corridoio Centrale

Obiettivo: Distruggi tutti i medaglioni blu

Ricompensa: Spinello x5 Ancora una volta dovrete distruggere dei medaglioni blu. Potrete raccogliere il foglio blu della richiesta presso il mercante alla destra del Corridoio Centrale, un'area che raggiungerete nel Capitolo 9 dopo aver superato il cortile-labirinto. Come al solito vi suggeriamo di raccoglierlo per evidenziare la posizione degli oggetti da distruggere sulla mappa. Di seguito, trovate le indicazioni su dove si trovano i medaglioni da distruggere. Uscendo dalla stanza del mercante andate a sinistra di pochi metri e troverete un medaglione appeso sotto un arco di pietra. Un altro medaglione si trova sopra il lampadario al centro del Corridoio centrale, potrete sparargli prendendo la mira dal secondo piano. Il terzo medaglione si trova dietro a una colonna di pietra a sua volta dietro il puzzle con la statua della chimera del Corridoio centrale. Il quarto medaglione si trova tra due tende al secondo piano dell'Armeria. Un altro medaglione si trova tra due tende nella Sala da Pranzo. L'ultimo medaglione è nella Galleria, su una colonna nelle vicinanze del piedistallo da dove avete recuperato una delle teste della statua.

Richiesta del Mercante 11 – Un'altra disinfestazione La posizione del foglio blu della richiesta n.11 del Mercante Quando: Capitolo 9 e 10 (potrete completarla entro il Capitolo 12, prima di usare l'ascensore nella Torre dell'Orologio)

Area: Corridoio Centrale, Biblioteca

Obiettivo: Elimina tre ratti

Ricompensa: Spinello x3 Un'altra missione di disinfestazione in cui dovrete uccidere tre ratti. Potrete iniziare questa quest nel Capitolo 9, con il foglio blu che si trova sulla porta a nord della statua della chimera del Corridoio centrale. Tuttavia potrete completarla solo a partire dal capitolo successivo, in quanto uno dei roditori da eliminare è situato in una zona a cui potrete accedere solo successivamente. I primi due ratti da eliminare sono semplicissimi da individuare e si trovano in aree che per forza di cose dovrete visitare per proseguire nel gioco. Il primo è nel corridoio che porta alla Sala da Pranzo, la stanza a nord della statua con la chimera. Il secondo bersaglio invece si trova nel corridoio che collega l'Armeria al Corridoio centrale, che visiterete subito dopo lo scontro con le armature (è la stessa zona in cui recupererete anche il dispositivo cubico necessario per ottenere alcuni tesori del Castello). Il terzo e ultimo ratto invece come detto in precedenza potrete scovarlo solo a partire dal Capitolo 10. Si trova in nel corridoio a ovest della Libreria, nel punto indicato nella mappa qui sotto. Tornerete in quest'area in ogni caso per completare la prossima missione secondaria del Mercante. La posizione del ratto nella Libreria

Richiesta del Mercante 12 – Un cavaliere spietato La posizione del foglio della richiesta n.12 del mercante Quando: Capitolo 10 (potrete completarla entro il Capitolo 12, prima di usare l'ascensore nella Torre dell'Orologio)

Area: Corridoio centrale, Mausoleo

Obiettivo: uccidi il cavaliere con l'armatura dorata (nemico speciale)

Ricompensa: Spinello x8 Dopo aver ripreso il controllo di Leon nel Capitolo 10 potrete iniziare una nuova richiesta del Mercante raccogliendo il foglio blu che si trova nella stanza a sud della statua della chimera del Corridoio centrale. Questa volta dovrete affrontare un cavaliere con l'armatura dorata, una variante molto più resistente e pericolosa delle altre che avete affrontato finora. Il nemico si trova nel Mausoleo, l'area con le campane da suonare e le armature che avete già visitato in precedenza con Ashley (la posizione esatta è indicata nella mappa non appena raccoglierete il foglio della missione). Il vostro obiettivo inoltre sarà accompagnato da due armature viventi standard, il che complica lo scontro. Il consiglio è quello di eliminare prima questi due nemici minori visto che sono particolarmente fastidiosi e pericolosi. Inoltre, prima di iniziare il combattimento assicuratevi che il vostro coltello sia in buone condizioni, dato che i parry permettono non solo di evitare i danni ma anche di sbilanciare questi nemici, che poi potrete colpire con un bel calcio rotante. Un altro suggerimento è quello di sfruttare le colonne di pietra in questa arena per evitare i fendenti delle armature o seminarle. Il cavaliere dorato e i suoi fedeli compagni Come i cavalieri normali, anche quello dorato farà fuoriuscire la sua plaga dopo aver subito un determinato quantitativo di danni. Una volta fatto non vi resta che bersagliarlo con le vostre armi da fuoco finché non avrete la meglio. Se avete eliminato prima gli altri due cavalieri lo scontro diventa piuttosto semplice, dato che vi basterà adottare un approccio mordi e fuggi. C'è inoltre una tattica per concludere in fretta questo scontro e senza sprecare tante munizioni, ma è un po rischiosa. Quello che dovrete fare è far fuoriuscire la plaga da tutte e tre le armature senza eliminarle. Una volta fatto vi basterà lanciare una granata stordente per fare piazza pulita di tutti i nemici all'istante.

Richiesta del Mercante 13 - Alveare La posizione della richiesta n.13 del Mercante Quando: Capitolo 11 (potrete completarla solo in questo capitolo, prima di prendere l'ascensore)

Area: Alveare

Obiettivo: distruggi le quattro entrate dell'alveare

Ricompensa: Spinello x4 Una volta arrivati nell'Alveare nel Capitolo 11 potrete cimentarvi in una quest semplicissima, che richiede di eliminare una sorta di bulbi gialli pulsanti (come quello nell'immagine qui sotto) che si trovano presso le quattro entrate dell'alveare da cui escono i Novistador, situate in alto al centro dell'area. Non sono affatto difficili da individuare, vi basterà di tanto in tanto guardare verso l'alto mentre avanzate in quest'area piuttosto lineare.

Richiesta del Mercante 14 – Ladro di gioielli La posizione della richiesta n.14 del mercante Quando: Capitolo 12 (dovrete completarla prima di prendere l'ascensore nella Torre dell'Orologio)

Area: Cortile

Obiettivo: Recupera lo smeraldo scheggiato dal nido del corvo e vendilo al Mercante

Ricompensa: Spinello x3 Per completare questa missione dovrete recuperare uno smeraldo speciale dal nido di un corvo e poi rivenderlo al Mercante. La descrizione offerta dal foglio blu tuttavia potrebbe trarvi in inganno e farvi perdere ore a setacciare inutilmente un labirinto. Infatti, il vostro obiettivo non si trova nel Cortile, ma piuttosto nel corridoio che collega quest'area, la Cantina e la Sala dell'Acqua, indicato nella mappa qui sotto. Una volta raggiunta la meta, guardate in alto e sparate al nido del corvo, dopo alcuni colpi di pistola lo smeraldo scheggiato cadrà a terra. Non vi resta che venderlo al Mercante per incassare la vostra ricompensa.

Richiesta del Mercante 15 – La disgrazia dei Salazar La posizione della richiesta n.15 del mercante Quando: Capitolo 12 (dovrete completarla prima di prendere l'ascensore nella Torre dell'Orologio)

Area: Sala del trono

Obiettivo: Rovina il ritratto di Ramon Salazar nella Sala del Trono

Ricompensa: Spinello x4 Per completare questa missione secondaria dovrete darvi al vandalismo. Nello specifico dovrete imbrattare il ritratto di Ramon Salazar che si trova nella Sala del Trono (l'area che avete visitato in precedenza dopo aver affrontato due Garrador) lanciandogli contro un uovo di gallina qualsiasi. Se non ne avete uno, sarete felici di sapere che due galline si aggirano proprio nelle vicinanze del ritratto e molto probabilmente lasceranno cadere a terra almeno un uovo. La posizione del ritratto di Salazar da imbrattare In alternativa, potrete ottenere un uovo dorato aprendo la teca sempre in quest'area usando il dispositivo cubico. Tuttavia vi suggeriamo di conservare questo oggetto prezioso per tirarlo in faccia al vero Salazar. Che ci crediate o meno l'uovo dorato riduce di oltre la metà i punti vita di questo boss.

Richiesta del Mercante 16 – Distruggi tutti i medaglioni blu 5 La posizione della richiesta n.16 del mercante Quando: Capitolo 14

Area: Deposito Merci

Obiettivo: Distruggi i medaglioni blu

Ricompensa: Spinello x5 Un'altra missione secondaria in cui dovrete distruggere dei medaglioni blu. Per prima cosa come al solito vi suggeriamo di raccogliere il foglio della richiesta per evidenziare sulla mappa la loro posizione. Si trova nei pressi del Mercante dopo il Magazzino dell'edificio 1. Per il resto l'iter è sempre lo stesso: mirate e sparate. Superate la porta dopo il Mercante per raggiungere il Deposito Merci, fate qualche passo poi giratevi e mirate in alto: il primo medaglione penzola da una scala. Prima di proseguire per le scale, guardate verso l'esterno a est della mappa per scovare un altro medaglione oltre la recinzione con filo spinato. Per trovare il terzo medaglione salite le scale e poi scendete verso il basso usando la scala a pioli sulla sinistra. Dirigetevi verso sud per trovare un medaglione su un container rosso. Partendo dal punto precedente, avanzate qualche metro a nord per trovare un altro medaglione appeso a quella che sembra una sorta di caldaia. Infine, dal precedente medaglione, avanzate verso le scale in direzione nord ovest e guardate in alto verso sinistra per trovare l'ultimo che penzola da una struttura di metallo.

Richiesta del Mercante 17 – L'ennesima disinfestazione La posizione del foglio della richiesta n.17 e i quattro ratti da eliminare Quando: Capitolo 14

Area: Eliminazione rifiuti

Obiettivo: Elimina quattro ratti

Ricompensa: Spinello x4 L'ultima disinfestazioni di ratti di Resident Evil 4 Remake. Troverete il foglio di questa missione nei pressi del Mercante dopo l'area Eliminazione Rifiuti. In totale sono quattro e si trovano tutti nell'area che avete appena superato. Come al solito non sono difficili da individuare e inoltre ora potrete usare il mirino termico per scovarli più facilmente. In ogni caso abbiamo segnato la loro posizione nella mappa qui sopra.

Richiesta del Mercante 18 – L'alba del morto vivente La posizione del foglio della richiesta n.18 del mercante Quando: Capitolo 14

Area: Laboratorio d'incubazione

Obiettivo: Sconfiggi il nemico speciale (una variante di Iron Maiden)

Ricompensa: Spinello x8 Anche questa volta dovrete vedervela con un nemico speciale, ovvero un Regenerador con aculei più agile del normale e con molte più plaga da distruggere. Il vostro bersaglio si trova nel Laboratorio d'incubazione che avete visitato in precedenza. Prima iniziare lo scontro vi suggeriamo di ordinare ad Ashley di nascondersi nell'armadietto che si trova nella stanza precedente, in modo che non venga colpita accidentalmente. Il super Regenerador della richiesta 18 ha molte più plaga dei suoi simili La tattica fondamentalmente è la stessa dei Regenerador normali. Montate quindi il mirino termico sulla vostra carabina o la mitraglietta LE 5 e prendete di mira le sette plaga che si trovano nel corpo del nemico. Se in precedenza non avete eliminato gli altri Regenerador che dormono nelle cisterne del laboratorio potreste risvegliarli inavvertitamente durante lo scontro, quindi in tal caso vi suggeriamo di attirare il vostro bersaglio fuori da questa stanza. Per il resto fate attenzione ai suoi attacchi e la sua velocità, superiore al normale, cercando di mantenervi sempre a debita distanza, anche scappando se necessario.