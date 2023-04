Resident Evil 4 Remake: dove trovare i Castellani Meccanici e ottenere il coltello infrangibile

Oltre alla raccolta di ninnoli da rivendere al mercante e le sfide del poligono di tiro, Resident Evil 4 Remake propone un'altra attività opzionale, ovvero quella di trovare e distruggere tutti e sedici i Castellani Meccanici, delle bambole con le fattezze di Ramòn Salazar nascoste nelle ambientazioni. Completando questa piccola impresa otterrete il Trofeo "Rivoluzione Meccanica", nonché un oggetto bonus, il Coltello infrangibile, che come suggerisce il nome è una lama da combattimento che non si rompe mai e quindi particolarmente utile per delle playtrough a difficoltà più elevate. Tuttavia individuare i Castellani Meccanici non è semplicissimo, in quanto come le piccole chiavi non sono segnalati nella mappa dei tesori del Mercante, e inoltre sono ben nascosti nelle ambientazioni, con l'unico indizio offerto rappresentato dal loro caratteristico cigolio meccanico. Ma niente paura, di seguito troverete le indicazioni necessarie per trovare tutti i Castellani Meccanici e ottenere così il coltello infrangibile. Tenete presente che alcune bambole meccaniche si trovano solo in porzioni specifiche del gioco e quindi se vi dovessero sfuggire dovrete iniziare una nuova partita.

Dove trovare tutti i Castellani Meccanici del Villaggio #1 - Potrete distruggere il primo Castellano Meccanico già verso la fine del Capitolo 1. Per la precisione la bambola è situata nella prima casa che incontrerete non appena arrivati alla Colonia sul Lago. Una volta fatti fuori tutti i nemici nei paraggi, entrate nell'edificio passando dalla finestra e guardate verso il tetto per trovare il Castellano Meccanico. La prima volta che arriverete in quest'area probabilmente non saprete neppure dell'esistenza dei Castellani Meccanici (che vi verrà svelata da un documento che troverete successivamente) quindi forse vi siete persi questo Castellano Meccanico. Fortunatamente potrete recuperarlo in un secondo momento, per la precisione durante il Capitolo 4, quando potrete rivisitare questa e altre aree del Villaggio. #2 - Il Castellano Meccanico successivo si trova nel Capitolo 2. Dopo aver ottenuto la chiave esagonale nella Valle e sbloccato il meccanismo nei pressi della Fabbrica Abbandonata, proseguite verso il prossimo obiettivo principale, finché non troverete una piccola rimessa sulla sinistra. All'interno troverete una nota che parla dell'esistenza di queste fastidiose bambole meccaniche e dalla parte opposta della baracca troverete il Castellano Meccanico. Anche in questo caso, se ve lo siete perso, potrete recuperarlo prima di sbloccare la porta della chiesa nel Capitolo 4. #3 - Troverete un altro Castellano Meccanico nel Capitolo 3, nell'area del Mercante con il poligono di tiro, dopo la Cava. Alla sinistra del negoziante vedrete una scala a pioli che porta al molo del livello inferiore. Scendete e scoverete la bambola sopra una cassa sulla destra. Se vi è sfuggita, potrete recuperarla entro il Capitolo 4, prima di usare la chiave per aprire i cancelli della Chiesa. #4 - Il quarto Castellano Meccanico si trova nel Capitolo 4, nell'area opzionale Altare nella Foresta, che potrete visitare tornando nella Colonia sul Lago con la barca. Usate la chiave con stemma per sbloccare la serratura bloccata a nord di questa zona e proseguite sempre dritti finché non raggiungerete uno spiazzo all'aperto in cui troverete dei cadaveri e un altare sacrificale. La bambola meccanica si trova oltre la staccionata di legno, a terra in mezzo all'erba. Potrete recuperarla solo entro la fine di questo capitolo, prima di usare la chiave per aprire i cancelli della Chiesa. #5 - Il Castellano Meccanico successivo si trova nel Capitolo 5, nella soffitta della Villa del Capovillaggio, in precedenza irraggiungibile. Ora che avete Ashley con voi dirigetevi nella camera da letto del padrone di case e, se non lo avete fatto in precedenza, attivate il meccanismo nascosto dietro uno dei quadri per far apparire una scala. Fate salire e Ashley, che calerà per voi la scala. Una volta nella soffitta troverete il Castellano Meccanico in mezzo a delle cianfrusaglie. #6 - Potrete distruggere l'ultimo Castellano Meccanico del Villaggio esclusivamente nel Capitolo 6. Dopo essere fuggiti dalla villa dovrete superare un'area fortificata e piena di nemici. Una volta sconfitti tutti proseguite fino a che non vedrete sulla destra un grande falò: alla sua base c'è la bambola meccanica.

Dove trovare tutti i Castellani Meccanici del Castello #7 - Troverete il primo Castellano Meccanico del Castello nel Capitolo 7. Dopo aver sconfitto il vostro primo Garrador (il nemico senza vista con degli artigli di metallo), riunitevi con Ashley e avanzate fino a che non raggiungerete un ripostiglio. La bambola si trova in cima a uno scaffale al centro di questa stanza. Se vi è sfuggito, potrete recuperare questo Castellano Meccanico successivamente, ma solo entro il Capitolo 12, prima di prendere l'ascensore che porta in cima alla Torre dell'Orologio. #8 - Il Castellano Meccanico successivo è situato in cima a uno dei bastioni dell'area esterno del Castello, un'area che visiterete durante il Capitolo 8. Subito dopo aver visto la breve cutscene che apre lo scontro con il boss di quest'area, dirigetevi subito a destra e calatevi giù. Proseguite sulla destra e salite la scala a pioli, il tutto mentre cercate di evitate di farvi colpire. Una volta in cima alla torre, vedrete delle casse, la bambola si trova al lato opposto, quindi dovrete fare tutto il giro per raggiungerla. Volendo potrete recuperare questo Castellano Meccanico anche in un secondo momento e con tutta tranquillità dopo aver sconfitto il boss. Ricordatevi tuttavia che potrete farlo solo entro il Capitolo 12, prima di prendere l'ascensore che porta in cima alla Torre dell'Orologio. #9 - Il prossimo Castellano Meccanico si trova nel Capitolo 9, nel labirinto del Cortile. La bambola è tra delle cianfrusaglie, accanto a uno Spray Medico. Considerando la complessità dell'area, per individuarlo potete fare affidamento alla mappa qui sotto. Se vi è sfuggito, potrete recuperare questo Castellano Meccanico successivamente, ma solo entro il Capitolo 12, prima di prendere l'ascensore che porta in cima alla Torre dell'Orologio. #10 - Il decimo Castellano Meccanico di Resident Evil 4 Remake si trova nel Capitolo 10, nelle Profondità. È dietro alla grata di metallo che si trova dalla parte opposta del Mercante di zona. Mirate verso la parte alta e vedrete la bambola appesa a testa in giù. Fate attenzione, potrete recuperare questo Castellano Meccanico solo in questo capitolo. Dopo aver preso l'ascensore poco più avanti non potrete più tornare indietro. #11 - Il prossimo Castellano Meccanico è un altro di quelli che potrete distruggere solo in una sezione specifica del gioco, per la precisione nel Capitolo 11, dopo una doppia boss fight. Avanzate e ci sarà una sezione in cui viaggerete bordo di un carrello da miniera. Una volta scesi vi troverete nell'area Punto di Sosta. Entrate nell'edificio al centro, la bambola si trova sopra a una delle porte. #12 - L'ultimo Castellano Meccanico del Castello si trova nel Capitolo 12, alla base della Torre dell'Orologio. Fate attenzione: una volta attivato l'ascensore non potrete più recuperare questa e le altre bambole situate in questa macro-area. Dopo aver sconfitto tutti i nemici tornate al piano terra, troverete il Castellano Meccanico sopra a una cassa alla sinistra dei piedi della statua di Salazar.