Escape From Tarkov Arena: mappe svelate in immagini per lo spin-off di Battlestate Games

Qualche mese fa, Battlestate Games ha annunciato Escape From Tarkov Arena, che invece di essere una sorta di modalità aggiuntiva del celebre sparatutto si è dimostrato essere un vero e proprio gioco a parte, inteso come spin-off con un gameplay dal ritmo e dalle caratteristiche un po' diverse dall'originale, di cui possiamo vedere alcune immagini riferite alle mappe.

Rispetto al particolare PvPvE che conosciamo ormai come base strutturale di Escape From Tarkov, Arena propone un ritmo di gioco più veloce e dinamico, con diverse modalità e mappe a rotazione e meccaniche di gameplay più portate all'azione immediata e veloce.

Rimangono diversi elementi collegati a Escape From Tarkov, in particolare per quanto riguarda l'uso delle armi, i movimenti e altre caratteristiche di gioco, ma le dinamiche del gameplay saranno diverse.

In ogni caso, i nuovi screenshot diffusi da Battlestate Games mostrano qualcosa delle mappe che potranno essere esplorate all'interno di Escape From Tarkov Arena, ovvero al momento queste, in particolare:

Airpit

Sawmill

Equator

Bay-5

Non sono probabilmente tutte le mappe previste per il gioco, con ulteriori che verranno svelate in seguito, ma intanto possiamo dare un'occhiata a queste.