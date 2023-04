Super Mario Bros. Il Film: Jack Black pubblica il videoclip della canzone "Peaches"

All'indomani dell'uscita di Super Mario Bros. Il Film nei cinema, Jack Black ha anche pubblicato il videoclip ufficiale della canzone "Peaches" che fa parte della colonna sonora del film d'animazione, essendo a tutti gli effetti la canzone che viene cantata da Black in persona nella sua interpretazione di Bowser.

Come potete facilmente immaginare, si tratta di un pezzo alquanto sopra le righe, così come lo è l'interpretazione di Jack Black, come suo solito.

Nel video lo vediamo suonare e cantare in completo verde con vistoso ciuffo rosso che dovrebbero richiamare in qualche modo la figura di Bowser, il quale in Super Mario Bros. Il Film viene interpretato proprio dall'attore in questione.

La canzone "Peaches" emerge durante il film in uno stacchetto musicale che ha per protagonista proprio il celebre villain della serie, che ovviamente non poteva mancare di avere una qualche inclinazione musicale visto l'interprete scelto per l'occasione.

D'altra parte, Black si è dimostrato da subito molto entusiasta del progetto ed è stato fin dall'inizio una delle scelte più apprezzate anche da parte del pubblico, per il resto non aveva lesinato critiche per alcune decisioni prese in termini di interpreti, come Chris Pratt nel ruolo di Mario. Per conoscere meglio il film, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film.