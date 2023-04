Star Wars: Rogue Squadron, il film potrebbe tornare in qualche modo, per Kathleen Kennedy

Tra le tante produzioni legate alla celebre proprietà intellettuale di Lucas c'era anche un film su Star Wars: Rogue Squadron, titolo che in ambito videoludico ha avuto notevole risonanza grazie a una serie di sparatutto dedicata ma che come film al cinema non è mai arrivato: tuttavia, questo potrebbe tornare in qualche forma, secondo Kathleen Kennedy.

La presidentessa di Lucasfilm ha menzionato nuovamente il titolo in occasione della Star Wars Celebration 2023, durante la quale, in un'intervista, ha riferito che Star Wars: Rogue Squadron potrebbe tornare in scena. Originariamente, doveva trattarsi di un film diretto da Patty Jenkins, ma si è ritrovato ad essere uno dei numerosi progetti su Star Wars che sono stati poi accantonati.

"Rogue Squadron è qualcosa di cui ancora stiamo parlando", ha spiegato la Kennedy, "Che si tratti di un film o di qualche altro prodotto all'interno della serie, è comunque qualcosa di ancora concreto". L'idea è che il titolo possa tornare, ma probabilmente in una forma diversa rispetto a quanto era stato progettato inizialmente.

Star Wars: Rogue Squadron venne annunciato nel 2020 come nuovo film della serie diretto da Patty Jenkins e con uscita prevista per il 22 dicembre 2023. Tuttavia, è stato poi rimosso dai programmi della compagnia nel novembre 2021 e poi confermato come accantonato.

Il titolo si riferisce alla leggendaria squadriglia di piloti capitanata da Luke Skywalker, che ha dato origine a varie storie tra libri e fumetti, ma anche una serie di videogiochi con Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader e Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike.