World of Horror: un grosso aggiornamento è in arrivo la prossima settimana

World of Horror sta per ricevere un grosso aggiornamento, anche se non ci sono dettagli precisi al riguardo: in ogni caso la conferma arriva dall'account ufficiale del gioco su Twitter, dunque possiamo prenderla per certa, in attesa di conoscere le informazioni.

Il gioco, sviluppato da panstasz, è una bizzarra avventura che richiama lo stile delle vecchie avventure testuali su PC e Mac, con grafica in bianco e nero e un look "low-fi" particolarmente stiloso. Le fonti d'ispirazione dichiarate ed evidenti sono l'autore di manga Junji Ito e Lovecraft, creando dunque un misto di suggestioni e atmosfere davvero inquietante.



Potete conoscerlo meglio leggendo la recensione di World of Horror che abbiamo pubblicato su queste pagine, ma basti sapere che si tratta di un titolo che non dovrebbe mancare nella collezione di chiunque sia appassionato al genere horror videoludico e magari un estimatore del suddetto Ito, visto che questo gioco riesce veramente a ricreare le tipiche atmosfere delle sue opere in forma interattiva.

Per questo motivi, attendiamo con notevole curiosità queste novità previste per la prossima settimana, con il grosso aggiornamento che dovrebbe arrivare. In base a quanto riferito, questo update è previsto per l'inizio della settimana, dunque ne sapremo di più tra pochi giorni.