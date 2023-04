Age of Empires 2 Definitive Edition: Return of Rome DLC annunciato con data d'uscita

Microsoft ha annunciato oggi l'arrivo di un nuovo DLC per Age of Empires 2 Definitive Edition, ovvero la versione rimasterizzata del grande classico di strategia in tempo reale, intitolato Return of Rome e con data d'uscita fissata per il 16 maggio 2023.

Si tratta di un caso particolare, in effetti: l'espansione in questione è infatti uscita originariamente per il primo Age of Empires, ma questa nuova versione, ricostruita con gli accorgimenti tecnici applicati alle versioni rimasterizzate, viene invece inserita in Age of Empires 2 Definitive Edition.



Il pacchetto in questione faceva già parte del primo Age of Empires: Definitive Edition e dal 16 maggio, in sostanza, farà parte anche di Age of Empires 2: Definitive Edition. Tutto questo rientra nelle celebrazioni continuative per i 25 anni della serie Age of Empires, evidentemente con varie altre iniziative previste.

Il pacchetto Return of Rome si concentra ovviamente su Roma antica e sulla sua particolare situazione politica, economica, sociale ma soprattutto militare, con l'aggiunta di unità e strutture a tema, oltre che missioni legate a tale ambientazione storica.

Nel frattempo, Age of Empires 2 Definitive Edition è arrivato anche su console Xbox ottenendo ottimi risultati, dunque l'aggiunta dovrebbe essere disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One, oltre al PC.