Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox, i primi voti sono molto positivi

Age of Empires 2 Definitive Edition approderà domani, 31 gennaio 2023, su Xbox Series X|S e Xbox One, e a quanto pare l'operazione di adattamento è riuscita, in base a quanto emerso dai primi voti che sono tutti molto positivi.

Una conferma di questo potete averla dalla nostra recensione di Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox pubblicata proprio in queste ore, in cui facciamo presente come il gioco sia un adattamento ben studiato sul controller di Xbox. Per il resto, vediamo dunque i primi voti emersi finora online per il gioco:

Multiplayer.it - 85

Generación Xbox - 92

Player2 - 91

Windows Central - 90

Sector.sk - 90

SomosXbox - 90

HobbyConsolas - 87

DualShockers - 80

CGMagazine - 80

Areajugones - 80

Come potete vedere, non sono ancora molte le testate che hanno recensito il gioco ma l'andamento intanto è decisamente positivo, con un metascore provvisorio di 87 su solo 10 recensioni pervenute su Metacritic.

La sfida maggiore, per un gioco strategico classico di questo tipo, è ovviamente l'adattamento dell'interfaccia, che nella fattispecie è stato eseguito attraverso una riprogettazione generale con controlli radiali. Ricordiamo che Age of Empires 2 Definitive Edition sarà disponibile anche su Xbox Game Pass all'interno dei giochi di fine gennaio e inizio febbraio in abbonamento.