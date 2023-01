LittleBigPlanet: l'arrivo della serie su Steam è probabilmente un falso

L'arrivo dei primi tre LittleBigPlanet su Steam potrebbe essere un falso ben orchestrato, come scoperto da xPaw, al secolo Pavel Djundik, il creatore nonché proprietario di SteamDB, il sito dal cui database è partita la notizia.

In breve ieri era emersa una voce del database collegata a LittleBigPlanet. Già il titolo usato in modo così scoperto avrebbe dovuto far venire qualche dubbio, ma a confermare il probabile falso c'è l'ID della Parant App Gorilla Engine: 1805710. Come riportato da xPaw, è la stessa id usata qualche mese fa per fare uno scherzo ai giocatori di Team Fortress 2, fingendo che stesse per essere introdotta in gioco una padella dorata.

xPaw di suo è convinto che sia un falso, tanto da dirlo in maniera decisamente esplicita su Discord. Che dire? Sicuramente sarebbe stato bello tornare a giocare con la serie LittleBigPlanet su PC, piattaforma che oltretutto avrebbe dato nuova linfa agli editor dei livelli. Peccato che molto probabilmente xPaw abbia ragione.

Rimane da vedere se Sony vorrà tornare a sfruttarla in qualche modo. Certo, lo scarso successo di Sackboy una grande avventura sulla piattaforma non lascia certo ben sperare, ma non si può mai dire.