World of Tanks, il KGB della Bielorussia ha aggiunto il capo dello studio alla lista dei terroristi

Nikolai Katselapov, il chief business development officer di Wargaming, lo studio del celebre free-to-play World of Tanks, è stato aggiunto all'elenco dei terroristi stilato dal KGB della Bielorussia. La sua colpa è probabilmente quella di aver lasciato il paese quando il dittatore Aljaksandr Lukašėnka ha dato il suo appoggio e quello di tutta la nazione all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, generando non poco malcontento in quelle aziende il cui business è globale.

Katselapov è accusato di finanziamento di attività terroristiche, secondo l'articolo 290-1 del codice penale della Repubblica della Bielorussia. In realtà l'aggiunta del suo nome all'elenco risale al 30 dicembre 2022, ma è diventata pubblica solo ora perché ripresa dal quotidiano indipendente Nasha Niva.

Stando al giornale, Katselapov sarebbe ancora in libertà. Del resto non è più in Bielorussia da circa un anno. Comunque sia Wargaming non ha commentato la notizia.

Il governo Lukašėnka utilizza da anni l'elenco dei terroristi in chiave politica, in cui vengono spesso aggiunti i nomi di personaggi sgraditi al regime come l'ex leader dell'opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya. Evidentemente qualcuno del governo non ha preso bene l'abbandono di Wargaming, non solo perché era la più grande software house del paese, valutata più di un miliardo di dollari, ma anche per il contraccolpo d'immagine ricevuto.