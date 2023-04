The Legend of Zelda: Breathe of the Wild diventa multiplayer con una mod

The Legend of Zelda: Breathe of the Wild è un notevole banco prova per nuove introduzioni, considerando il suo ampio mondo di gioco aperto, e la cosa viene dimostrata anche da questa particolare mod che introduce il multiplayer.

Ovviamente, non c'è nulla di ufficiale o riconosciuto da Nintendo in tutto questo: trattandosi di una mod per PC, viene eseguita su una ROM del gioco Nintendo Switch fatta funzionare attraverso emulatore, ma il risultato è comunque interessante, sebbene la procedura per il suo utilizzo non sia propriamente delle più regolari.

La modifica è stata elaborata dai modder AlexMangue, Sweet e Ahrdoc ed è stata messa a disposizione proprio in questa settimana. In sostanza consente a diversi giocatori di prendere parte a una stessa sessione di gioco, creando situazioni particolari.

Di per sé, non sembra che la mod inserisca modifiche sostanziali al gameplay, ma sembra esserci una certa interazione tra i vari Link presenti sullo schermo, cosa che introduce eventuali possibilità multiplayer competitive e cooperative.

Nel frattempo, siamo ormai nella fase finale dell'attesa per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.