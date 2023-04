The Last of Us Parte 1: patch 1.0.2.0 disponibile, risolve diversi problemi

The Last of Us Parte 1 per PC ha appena ricevuto la patch 1.0.2.0, un aggiornamento che a quanto pare risolve diversi problemi del gioco sul fronte delle prestazioni, dei crash e dell'interfaccia, con alcuni fix dedicati anche alla versione Steam Deck.

Si tratta della seconda delle due patch di The Last of Us Parte 1 annunciate da Naughty Dog per questa settimana; quella più corposa, a giudicare da un changelog in effetti discretamente ricco, che include anche una modifica alla schermata delle opzioni al fine di rappresentare in maniera più precisa l'impiego della memoria video.

La lista delle modifiche cita tutta una serie di situazioni anomale, di gravità variabile, che sembrano riguardare nello specifico il comportamento della grafica in determinate occasioni ma includono anche parecchi crash. Come detto, ci sono alcuni fix dedicati alla versione Steam Deck, che però riceverà l'attesa certificazione solo più avanti.

Se avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PC saprete che lo straordinario remake realizzato da Naughty Dog in collaborazione con Iron Galaxy si è presentato al lancio in condizioni tutt'altro che brillanti, in particolare per via di un'ottimizzazione pessima.

Le feroci polemiche suscitate da questa situazione, che si sono immancabilmente tradotte in un'ampia quantità di recensioni negative su Steam, hanno spinto il team di sviluppo a fare gli straordinari per cercare di sistemare le cose il più rapidamente possibile.

La grande abbondanza di aggiornamenti distribuiti a pochi giorni dall'uscita del gioco conferma l'intenzione di risolvere i tanti problemi segnalati, ma sarebbe stato ovviamente meglio effettuare queste operazioni prima della pubblicazione, onde evitare danni reputazionali che non si possono sistemare con una patch.