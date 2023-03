Genshin Impact, update 3.6: data di uscita, banner, eventi e le altre novità annunciate

Hoyoverse ha presentato oggi su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact tramite l'update 3.6. Di seguito abbiamo riassunto i dettagli condivisi, tra cui la data di uscita, i nuovi banner e gli eventi in programma.

L'aggiornamento si chiama "Celebrazione della saggezza" e sarà disponibile a partire dal 12 aprile 2023. Tra una novità e l'altra durante la diretta sono stati svelati tre codici promozionali con cui riscattare gratuitamente 300 Primogemme e altre risorse utili.

La versione 3.6 come al solito proporrà nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'update saranno disponibili quelli di Nahida e di Nilou. La seconda fase invece segnerà il debutto di Baizhu e il rerun di Ganyu, e in entrambi i banner ci sarà anche Kaveh. Inoltre ricordiamo che da ora Dehya è disponibile nel banner standard.

Baizhu è un personaggio 5 stelle che combatte con i catalizzatori e usa l'elemento Dendro. La sua abilità elementale causa danni agli avversari e cura tutti i compagni di squadra in proporzione agli HP massimi. Il Tripudio Elementale invece crea degli scudi che proteggono i compagni di squadra e ne potenziano alcune reazioni elementali, elargendo a intervalli regolari anche cure e danni.

Anche Kaveh sfrutta l'elemento Dendro ma è un personaggio 4 stelle che usa le Claymore. La sua abilità elementale causa danni ad area e fa esplodere immediatamente i nuclei dendro nelle vicinanze. Il suo tripudio elementale aumenta i danni dei nuclei, infonde gli attacchi con l'elemento Dendro e potenzia gli attacchi di Kaveh.

Arriveranno anche due nuovi set di manufatti: Nymph's Dream e Vorukasha's Glow. Il primo potenzia i danni da Hydro e l'ATT dell'utilizzatore mandando a segno gli attacchi. Il secondo invece incrementa gli HP massimi e potenzia i danni di abilità e tripudio elementale di un personaggio se subisce danni.

L'aggiornamento 3.6 di Genshin Impact introdurrà anche nuove missioni principali e secondarie, nonché una nuova area del deserto di Sumeru. Qui affronteremo anche nemici e boss inediti. Tra le novità ci sarà anche un nuovo evento Hangout con protagonista Layla.

L'evento principale dell'update sarà "Celebrazione della saggezza", grazie al quale i giocatori potranno ottenere il personaggio 4 stelle Faruzan gratuitamente, oltre a Primogemme e altre ricompense. Sarà composto da 6 tipologie di sfide differenti, inclusi puzzle, combattimenti con regole speciali e così via.

Gli altri eventi in programma sono: "Fulminating Sandstorm" e "Brewing Developments" con sfide di combattimento; "Overflowing Mastery", con ricompense doppie di materiali per sviluppare i talenti; "The Recollecter's Path", che si svolgerà nella nuova area desertica.