Genshin Impact: 300 Primogemme gratis e non solo con i codici di marzo 2023

Durante la presentazione su Twitch dell'update 3.6 di Genshin Impact, Hoyoverse ha svelato i codici promozionali di marzo 2023, tramite i quali otterrete ben 300 Primogemme gratis e altri bonus.

Tra una novità e l'altra dell'aggiornamento 3.6 di Genshin Impact, che introdurrà tra le altre cose Baizhu e Kaveh come personaggi giocabili, come da tradizione sono stati annunciati tre codici promozionali, grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerale di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi).

Ecco i codici promozionali di Genshin Impact del 31 marzo 2023:

9ARE6VLJT34H - 100 Primogemme e 10 Minerale di potenziamento mistico

- 100 Primogemme e 10 Minerale di potenziamento mistico KBRE7D4KA2MM - 100 Primogemme e 5 Ingegno dell'eroe

- 100 Primogemme e 5 Ingegno dell'eroe 7S9X6V4JB2M9 - 100 Primogemmme e 50.000 Mora

Potrete riscattare i nuovi codici promozionali di Genshin Impact direttamente nel gioco, tramite le Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Riscatta un codice". Una volta inseriti correttamente le sequenze di numeri e lettere riportate qui sopra riceverete le ricompense accedendo alla casella di posta interna del gioco tramite il menu di pausa.

In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di Genshin Impact, tramite questo indirizzo, se avete registrato il vostro account. Selezionate la voce "Riscatta Codici" tra le voci disponibili in alto a sinistra e successivamente inserite i codici. Anche in questo caso, una volta completato il procedimento riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact.

La funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre tenete presente che i codici qui sopra saranno validi solo per poche ore, dunque approfittatene finché siete in tempo.