Atari 2600: ritrovato un gioco considerato perduto da più di quarant'anni

Dopo più di quaranta anni, quarantaquattro per la precisione, un gioco per Atari 2600 considerato perduto è stato ritrovato, per la gioia degli amanti del retrogaming. Si tratta di Sonar, uno dei due titoli di Brad Stewart che Atari finì per non pubblicare.

Stewart descrisse in passato Sonar come una versione giocattolo di Battleships, il gioco strategico (la battaglia navale). Il gioco si sarebbe svolto su di uno schermo invece che su due plance distinte, con le navi che sarebbero state nascoste ai giocatori.

Sonar era considerato perduto. Stewart non ne aveva una copia e non era certo dell'esistenza di ROM sopravvissute. Recentemente però, nella collezione privata di Jim Snyder, è stato trovato un prototipo funzionante. Snyder, purtroppo deceduto, aveva lavorato ad Atari negli anni '80.

Un'immagine di Sonar, tratta da Atari Protoss

Sostanzialmente dopo la morte dell'uomo, l'utente Tempest del forum Atari Age ha avuto accesso alla sua collezione di floppy e giochi, salvando alcune cose dal probabile macero. I giochi erano stati infatti offerti a un museo, di cui non è stato svelato il nome, che però non li ha voluti.

Atari Protos, che ha avuto modo di provare Sonar, racconta che mancano alcune caratteristiche e che ci sono diversi bug. Del resto è un prototipo, quindi non ci si poteva attendere altro. Inoltre la disposizione delle navi non è casuale, come lo sarebbe stata nella versione finale.