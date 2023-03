L'era PlayStation 2 di Vanillaware va ricordata come un momento di estro spensierato del gaming giapponese: l'età della sperimentazione a budget contenuto, della padronanza tecnologica della seconda console di Sony, della consapevolezza che il mercato giapponese di PS2 era talmente grande, radicato, presente nelle case di così tante persone da poter regalare a ogni software del Sol Levante l'ambizione del successo. Ripensare a quante serie produssero frutti di qualità in quegli anni fa un po' spavento; Vanillaware riuscì a crearsi una propria identità precisa, definita, fatta di splendidi artwork in movimento - in un tempo in cui fare giochi in cel-shading era un biglietto da visita - e fonderli a una componentistica da gioco di ruolo più o meno action. A George Kamitani, fondatore di Vanillaware, Switch deve ricordare un po' quei tempi: non che GrimGrimoire OnceMore sia esclusiva, sia chiaro, esce anche su PlayStation 4 e PS5, ma è evidente come questo tipo di prodotto risplenda sulla portatile Nintendo. Instancabilmente fresco, giocabilissimo, bello da vedere in ogni situazione, con tante novità. Vediamo nella recensione di GrimGrimoire OnceMore com'è questa nuova trasposizione del classico Vanillaware.

GrimGrimoire OnceMore e la strategia di ruolo La bellezza 2D di GrimGrimoire OnceMore GrimGrimoire fu un bell'esemplare di strategico a due dimensioni, uno di quei prodotti confusionari quanto basta, densi di gameplay paradossalmente frenetico ma ragionato, dai personaggi accattivanti e folli. In pochi ricorderanno GrimGrimoire per la scrittura, ed è giusto così: è il cuore strategico a battere forte, il suo mix di tattiche, orde, assalti continui, di scelte strategiche in tempo reale. Vanillaware non fu tenera, non ebbe molta pietà: GrimGrimoire è e rimane un prodotto per appassionati che sanno cosa vogliono dal proprio pad, un titolo che costringe a capire cosa sta accadendo e reagire di conseguenza. Potreste dire che è una caratteristica tipica di ogni strategico in tempo reale, si, ma qui siamo in due dimensioni: vuol dire che le parallassi e le sovrapposizioni di unità in campo sono un problema, che l'avere uno stick analogico per correre qua e là per la mappa è un altro grattacapo e poi si, è giapponese, quindi ha delle splendide stramberie tutte sue da digerire e tendenzialmente amare. Se non avete mai preso in mano il gioco originale, preparatevi a un viaggio di fantasia, magia e fiaba in una torre lontana, un'ambientazione fantasy da libro delle favole in cui la nostra protagonista va per impararne le arti. Al quinto giorno succederanno strani fatti e, guarda caso, ci ritroveremo catapultati in un loop eterno in cui tutto ricomincia da capo, ci permette di imparare nuove abilità per poi, al quinto giorno, rivedersi lanciati indietro più forti di prima. In mezzo, ovviamente, battaglie strategiche in cui comandare elfi, fantasmi, fate e artefatti, raccogliere mana, reclutare nuove unità e trovare il miglior equilibrio tra resistenza eroica alle ondate e assalti condotti in prima linea. Fidatevi, funziona benone: nonostante un genere mai toccato, Kamitani, il disegnatore Kouichi Maenou e il team riuscirono a consegnare un prodotto estroso, carismatico, di nicchia al punto giusto, profondo e non banale, tutti tratti che ancora oggi pervadono anche questa riproposizione moderna.

Ancora una volta? Il brillante character design di GrimGrimoire OnceMore Vanillaware ha reso questo nuovo viaggio di Lillet ancora più interessante, impreziosendo il cammino con una decisa serie di accorgimenti Quality-of-Life, alcuni attesi, altri meno. L'impatto tecnico è quello che colpisce per primo: una rinnovata veste grafica in alta definizione, il formato widescreen e in generale una maggior pulizia di conseguenza sono quasi elementi scontati. Il doppiaggio è stato nuovamente confezionato, risultando più deciso e accattivante, anche se una piccola nota dobbiamo spenderla sui formati audio: il surround, inspiegabilmente, è stato castrato da una trasmissione audio che passa quasi esclusivamente dal canale centrale, risultando un po' ingabbiato, incapace di esprimersi, una sorta di mono di qualità, speriamo lo sistemino. Oltre alle cosiddette "Great Magic", nuovi potenti magie da utilizzare in battaglia per rovesciarla a nostro favore, Kamitani ha giustamente deciso di implementare una ampiamente richiesta funzionalità di avanzamento rapido, una di quelle feature tipicamente da remaster che diminuisce il senso di frustrazione quando si perde all'ultimo uno scontro di mezz'ora o più. Altro elemento inserito è il salvataggio manuale in battaglia, così come un livello Difficile reso ancora più aspro. GrimGrimoire OnceMore in azione Nella OnceMore il parco ruolistico è arricchito dagli obiettivi di fine battaglia, che permettono di raccogliere monete da spendere per imparare nuove abilità e potenziare i nostri maghi. In generale, insomma, questa versione promette di accompagnare anche i meno esperti all'interno della strana torre, donando un'aura meno elitaria e più democratica a un prodotto che nel 2007 si inserì con successo nelle nicchie, ma lì rimase. Tornando al punto del primo paragrafo, la capacità portatile di Switch amplifica il fascino di GrimGrimoire e lo eleva a splendido strategico giapponese da giocare ovunque, senza strafare, ma anche senza perdere un colpo: il titolo Vanillaware è bello oggi come una volta e quell'atmosfera un po' Hogwarts, un po' Fable, un po' Odin Sphere è unica e merita il vostro tempo.