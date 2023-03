Cyberpunk 2077, le vendite hanno spinto gli incassi di CD Projekt RED nel 2022

La rinnovata popolarità di Cyberpunk 2077 ha consentito al gioco di totalizzare vendite in grado di spingere gli incassi di CD Projekt RED nel 2022, al punto da renderlo il secondo miglior anno di sempre per lo studio polacco.

In attesa di rivelare nuovi dettagli sul DLC Phantom Liberty, il prossimo giugno, il team di sviluppo ha annunciato entrate per circa 222 milioni di dollari durante lo scorso anno, che hanno prodotto circa 80 milioni di dollari in profitti netti, e sono state appunto le vendite di Cyberpunk 2077 a guidare questi risultati.

L'aggiornamento next-gen del gioco ha contribuito a rilanciarne la popolarità, così come il grande successo della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, sebbene CD Projekt RED abbia dichiarato che la spinta si è protratta ben oltre il periodo del suo debutto su Netflix.

"La popolarità della serie e l'accoglienza positiva riservata all'update, messo a disposizione una settimana prima del debutto di Edgerunners, ha avuto un notevole effetto sulle vendite di Cyberpunk 2077 e sulla percezione del gioco, come evidenziano anche le recensioni degli utenti", ha dichiarato il CEO Adam Kicinski.

"Si tratta del chiaro segno di un coinvolgimento più profondo con il nostro franchise, e un'espansione della sua portata è la direzione giusta da seguire. Un altro importante evento a supporto della serie Cyberpunk darà la pubblicazione di Phantom Liberty, la ricca espansione prevista per quest'anno."