Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ecco quando CD Projekt svelerà nuovi dettagli sul DLC

Tra pochi mesi ne sapremo di più su Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077. Con un post su Twitter CD Projekt RED ha annunciato che svelerà nuove informazioni sul DLC durante il corso del mese di giugno 2023.

Purtroppo la casa polacca non ha indicato un giorno preciso per la presentazione o se avverrà in occasione di manifestazioni estive come il Summer Game Fest o l'E3 2023, anche se quest'ultimo evento forse verrà cancellato dopo le importanti defezioni di Ubisoft, Sega e Tencent. Insomma, per il momento non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

In ogni caso è lecito aspettarsi dettagli su storia e personaggi, le nuove aree ed eventualmente meccaniche di gameplay che verranno introdotte in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il tutto probabilmente corredato da un trailer e la data di uscita dell'espansione, che non dovrebbe essere troppo lontana, dato che lo sviluppo è nelle fasi conclusive.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato annunciato a settembre dello scorso anno con un teaser trailer. L'espansione sarà ambientata in una nuova zona di Night City e vedrà il ritorno di Johnny Silverhand (ancora una volta interpretato da Keanu Reeves), oltre che a un cast di nuovi personaggi. Ecco tutto quello che sappiamo sul DLC di Cyberpunk 2077.