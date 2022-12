Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, tutto quello che sappiamo sull’atteso DLC di CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 ha lasciato un segno indelebile, sia per le promesse non mantenute sia per la costruzione di un open world di rara fattura. Il gioco di CD Projekt RED ha vissuto una corsa sulle montagne russe davvero senza precedenti, riuscendo infine a mettere una toppa su molti dei problemi che lo hanno afflitto fin dal lancio, ma uscendone comunque piuttosto frastornato. Il team polacco però non si è arreso, e nonostante le tante complicazioni affrontate, è adesso pronto a portarci di nuovo a Night City, una città dall'anima irrequieta che nasconde ancora molti segreti da svelare. Alla vigilia dell'evento era quasi data per assodata la presenza di Cyberpunk 2077 ai The Game Awards 2022 e, per fortuna, le voci di corridoio hanno trovato conferma in prossimità della chiusura della cerimonia. Il trailer andato in onda di Phantom Liberty, prima e unica espansione prevista, può sembrare volutamente troppo criptico ma in fondo è lo stesso modo con cui è stato presentato il gioco principale: una manciata di informazioni basilari e colpi di scena da gustarsi pad alla mano. Grazie a questo nuovo filmato ci è possibile estrapolare qualche dettaglio in più in grado di dipanare la nuvola di mistero che avvolge questo DLC che ci vedrà coinvolti in un complotto politico che aggredirà i ranghi più alti dei NUSA. Ecco tutto quello che sappiamo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Il cast si allarga L'atmosfera in Phantom Liberty sembra molto più cupa che in Cyberpunk 2077, nonostante quest'ultima sia un bel concentrato di drama Durante la conferenza Microsoft all'E3 2019 siamo rimasti letteralmente "senza respiro" quando CD Projekt svelò che Keanu Reeves, uno degli attori più amati nel mondo cinematografico, avrebbe prestato sembianze e voce al controverso Johnny Silverhand, il folle rocker dei Samurai che distrusse l'Arasaka Tower cinquant'anni prima dalla storia di V. Come si può fare di nuovo colpo dopo Reeves? Puntando su di un altro attore che non si può che amare. Nel trailer di Phantom Liberty dei TGA facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio interpretato niente meno che dall'affascinante e carismatico Idris Elba (Fast & Furious: Hobbs & Shaw; The Suicide Squad), il quale ha espresso con un messaggio registrato la sua eccitazione nel far parte di questo progetto nei panni di Solomon Reed, un agente segreto che lavora per la NUSA. In Cyberpunk le sorprese non mancano mai e dopo il casting dell'amatissimo Revees, anche l'affascinante Idris Elba nei panni dell'agente FIA Solomon Reed si unisce all'opera di CD Projekt RED Purtroppo, non sappiamo molto su questo tenebroso personaggio né dell'organizzazione di cui fa parte nota come FIA (che secondo alcune teorie online potrebbe essere l'acronimo di "Federal Intelligence Agency" ed essere un'agenzia di spionaggio). Da menzionare inoltre anche il già annunciato coinvolgimento dell'attrice e modella Sasha Gray all'interno della produzione come DJ ASH, conduttrice del programma radiofonico in onda sulla nuova stazione radio 89.7 Growl FM. Qui si potranno inoltre ascoltare circa 15 tracce create dalla community di fan.

Svegliati, abbiamo una città da bruciare Possibile che la già affollata psiche di V possa accogliere un ulteriore engramma? In Phantom Liberty la complessità del Relic potrebbe raggiungere un nuovo livello di complessità Seppur edulcorate, le parole di Johnny appaiono ancora una volta un mantra che permea l'atmosfera che ci troveremo a vivere all'interno di Phantom Liberty. Questo DLC non ha ancora svelato molti dei dettagli che vorremmo già sapere, come la durata e a che punto della storia principale tutto questo si collocherà. È facile presuppore che il tutto si incastrerà all'incirca verso la metà della trama di Cyberpunk 2077, non troppo a ridosso del punto di non ritorno. La nuova mappa di gioco inedita viene identificata come Dogtown, un'area facente parte di Night City, molto probabilmente ai confini di Pacifica. In Cyberpunk 2077, nei pressi di Coastview infatti, è possibile sentire alcuni NPC parlare di un'area contingentata dall'NCPD, un dialogo che potrebbe essere stato inserito in una delle ultime patch per incuriosire i giocatori. Dal punto di vista narrativo il tutto trova un suo senso se lo si collega alle parole di Peralez durante la missione a lui dedicata dove parla di una delle ultime trovate del sindaco uscente, riclassificando Pacifica come distretto per abbassare così le statistiche del tasso di criminalità a Night City. In questo secondo trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty appare anche la Max-Tac, il che accende in noi una flebile speranza che possa giocare stavolta un ruolo di primo piano Non possiamo puntare i nostri soldi su di un ritorno dei Peralez o di altri personaggi a cui ci siamo affezionati. Quel che certo però è che l'impianto delle missioni potrebbe essere molto vicino a quello visto nella sottotrama dei due coniugi o a quella de La Caccia con River Ward; non a caso due tra le più amate dal pubblico. Il team polacco si è esposto in tal senso annunciando che la struttura di questa espansione sarà improntata sul genere investigativo e sullo spionaggio, un thriller tra scoperte e tanti proiettili da sparare. Nel primo trailer abbiamo visto V recitare il giuramento di difendere i NUSA e un Johnny che ricalca quanto quelle parole sono in realtà divenute ben presto una condanna. In questa scena appare anche una donna misteriosa che rivediamo nel secondo trailer, dove ci chiede di affidarci all'unico uomo in grado di aiutarci in questa nostra criptica missione: l'agente Reed, appunto Gli altri volti apparsi nel video purtroppo ancora non riescono a darci ulteriori indizi ma siamo certi che le sorprese sugli NPC non tarderanno ad arrivare.

Dimmi che hai un piano Come potevamo aspettarci, anche dopo due trailer, il contenuto e la storia che vivremo in Phantom Liberty rimangono celate dal mistero e questo apre alle speculazioni: chissà chi sarà quest'uomo dalla "Mano Nera"... L'unica cosa certa di cui possiamo parlare è che l'intrigo in cui saremo coinvolti riguarda il Presidente dei NUSA, Rosalind Myers, o quanto meno persone di alto rango facenti parte dell'organizzazione. Nel primo trailer mostrato in fase di annuncio vediamo dapprima una rivisitazione in chiave futuristica dell'Air Force One colpito da un missile precipitare a terra mentre nel secondo si ha una panoramica dell'interno dopo lo schianto. Quel che si nota nei pochi secondi di video è come l'impatto con il razzo o il conseguente atterraggio brusco abbia ucciso l'equipaggio formato principalmente da guardie della sicurezza equipaggiate con visibili cyberware da combattimento. È possibile notare però in uno degli schermi a bordo che una capsula è stata sganciata prima dell'attacco, cadendo presumibilmente ostaggio di una nuova fazione che incontreremo nel gioco, il cui quartiere generale sarà proprio a Dogtown. Seppur non troppo originale come sceneggiatura, salvare il Presidente grazie all'aiuto di un'agenzia federale rientra nei parametri inquadrati dagli sviluppatori di missione di spionaggio in salsa thriller. La speranza è che CD Projekt RED non si limiterà ai cliché delle pellicole hollywoodiane, raccontando una trama capace di colpire il giocatore come accaduto con il gioco originale. Oltre ad una storia più ispirata ci saranno novità sul lato gameplay? Gabe Amatangelo nell'ultimo City Wire andato in onda il 6 settembre ha dichiarato che "il team sta lavorando duramente per rivedere i combattimenti in auto e, nel complesso, tutto ciò che riguarda l'NCPD". Per quanto visto nelle sequenze trasmesse ai The Game Awards, gli scontri tra veicoli e il dispiegamento della polizia potrebbero giocare un ruolo primario in Phantom Liberty, e che CD Projekt RED si stia concentrando proprio su questo ci fa ben sperare.

Mente affollata Quale sarà il ruolo del buon Johnny in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Non collegandosi ad alcun finale il nostro V tornerà a confrontarsi con Johnny, il quale nell'ultimo trailer ci ricorda di come il fidarsi delle persone non ci ha portato mai a niente di buono. La storia di Cyberpunk 2077 è senza dubbio un cupo e triste dramma dove la redenzione e il lieto fine non sono mai delle opzioni su cui sperare. Quel che finora vogliono farci credere i due trailer pubblicati è appunto la tenacia nell'inseguire la libertà e la giustizia, entrambi concetti che appaiono ben lontani dal destino scritto per il protagonista del titolo. Quel che però ci affascina è la possibilità di avere a che fare con altri "parassiti" nella testa. Nel primo trailer dedicato a Phantom Liberty appare una donna contornata da glitch rossi, una forte contrapposizione ai soliti contorni di Johnny che sono blu. Ci troveremo dunque a scendere a patti con un altro engramma? Difficile da dirsi al momento ma sui forum sono già partite le scommesse, la più quotata al momento riguarda Songbird, una netrunner con un riconoscibile volatile tatuato in volto scoperta dai dataminer, vittima di un brutale taglio da parte degli sviluppatori. Al di là di quanto possa essere fondata questa teoria l'idea di vivere un ulteriore dualismo psichico è al contempo affascinante quanto spaventoso.