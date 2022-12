Epic Games Store, svelato quale potrebbe essere il gioco gratis di oggi 18 dicembre 2022

Secondo alcune indiscrezioni trapelate online nelle scorse ore, il gioco gratis di oggi 18 dicembre 2022 regalato dall'Epic Games Store sarà Sable, un open world esplorativo dalla grafica ispirata alle opere di Moebious. Sarà sbloccato alle 17:00 come da tradizione e sarà riscattabile per 24 ore.

Recentemente aggiornato con la possibilità di pescare, Sable è un titolo pacifico ed evocativo, che invita a esplorare da cima a fondo il suo mondo, percorrendolo a bordo di un veicolo capace di sfrecciare sulla sabbia. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Parti per un viaggio unico e indimenticabile e guida Sable nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie.

Esplora le dune sulla tua hoverbike, scala rovine monumentali e incontra altri nomadi mentre porti alla luce misteri da lungo tempo dimenticati e scopri chi è davvero dietro la maschera.

Con il suo stile grafico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, lasciati avvolgere dal mondo di Sable ed esplora tutto secondo il tuo ritmo. In questo mondo ci sono tante cose da scoprire. Non avere paura. Spicca il balzo.

• Esplora un mondo ricco, disseminato di resti di civiltà passate.

• Arrampicati, salta, fluttua, plana: usa tutto ciò che puoi per scoprire ogni centimetro del mondo davanti a te

• Personalizza l'hoverbike man mano che trovi o guadagni nuovi pezzi

• Aiuta altri clan e nomadi che incontri lungo la strada

• Perditi nell'avventura e ritrovati attraverso maschere, costumi e altri oggetti collezionabili che rappresentano la tua identità per le persone che ti circondano...

• Completa rompicapi per ottenere ricompense e aprirti la strada in un luogo che non perdona

• Prova a pescare nel deserto e mostra la tua collezione di insetti e pesci nel Vivarium.

Come sempre in questi casi, prendete la notizia con le dovute cautele, visto che si parla solo di indiscrezioni. Intanto andate a scaricare il gioco gratis sbloccato ieri, che è sicuro: Costume Quest 2.