Epic Games Store: Costume Quest 2 è il gioco gratis di oggi, 17 dicembre 2022

Costume Quest 2 è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store per oggi, 17 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in vista del Natale.

Anche in questo caso, viene dunque confermato il leak che era già trapelato nelle ore scorse, con il simpatico adventure di Double Fine che rappresenta dunque il nuovo regalo di oggi, consentendo a tutti di lanciarsi in quest'ottimo titolo dall'atmosfera decisamente più autunnale che natalizia.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di Costume Quest 2 e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto il titolo entrerà nella nostra libreria e ci resterà per sempre.

Continua dunque con un altro titolo di dimensioni non grandi ma comunque di un certo interesse il Calendario dell'Avvento di Epic Games Store, con quest'ottimo gioco che mischia elementi da adventure e RPG, in grado di dimostrare ancora una volta l'originalità e la brillantezza di Double Fine, da sempre all'opera su diversi generi e atmosfere.

Anche in questo caso, un notevole spessore narrativo viene arricchito dal tono ilare e ironico del team in questione, rendendoci protagonisti di un'avventura davvero molto particolare.

Costume Quest 2 mette in scena un'incredibile avventura che si svolge durante la notte di Halloween, quando un gruppo di ragazzi si ritrova a ottenere poteri speciali basati sull'uso dei vari costumi. Il gioco mischia elementi da avventura con combattimenti in stile RPG, il tutto con un'atmosfera veramente particolare, tra il fiabesco e il realistico.

Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall'igiene.