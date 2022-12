Dopo Astro Bot, Team Asobi starebbe lavorando a un gioco mobile, in base a un annuncio

Il Team Asobi prosegue i lavori dopo il successo di Astro Bot e sembra andare ad esplorare nuovi ambiti videoludici, visto che almeno un annuncio di lavoro da parte dello studio interno a PlayStation Studios parla di un gioco mobile, sviluppato in collaborazione con una compagnia esterna.

D'altra parte, Sony ha già dichiarato di voler allargarsi all'ambito mobile, all'interno della politica di espansione al di fuori delle piattaforme standard che sta portando anche diversi giochi first party su PC, come abbiamo visto.

La questione non stupirebbe dunque più di tanto: un annuncio di lavoro dedicato alla ricerca di un Mobile Game Producer è di per sé già piuttosto significativo in questo senso.

È evidente, con questo, che Sony sta cercando qualche specialista nella produzione di giochi su piattaforme mobile, in base a quanto rilevato da Emopulse, che ha scoperto l'annuncio in questione. "Il team Asobi sta cercando un produttore con esperienza in grado di gestire la produzione di un nuovo gioco mobile in collaborazione con un team di sviluppo esterno, dall'inizio alla fine".

Tra le responsabilità del candidato c'è la ricerca e l'identificazione dei "giusti sviluppatori per il gioco", facendo pensare al fatto che il progetto sia ancora in fase fortemente preliminare e non abbia ancora avviato lo sviluppo vero e proprio. Probabilmente non c'è nemmeno il team esterno a cui affidare parte dei lavori, stando a tali caratteristiche ricercate nel soggetto.

Considerando che c'è Team Asobi di mezzo, viene da pensare che possa trattarsi di un altro gioco con protagonista Astro Bot, che effettivamente potrebbe ben calzare anche all'interno di un titolo mobile, ma attendiamo eventuali informazioni al riguardo. Avevamo già visto nei mesi scorsi che il team stava assumendo per molti ruoli, dunque è probabile che ci siano più progetti in lavorazione.