Final Fantasy 16 supera Zelda e torna a essere il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Continua il duello tra Final Fantasy 16 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come gioco più atteso dai lettori di Famitsu, con il titolo Square Enix che riesce infine a scalzare il mastodontico gioco Nintendo e riprendere momentaneamente la testa della classifica.

Vediamo dunque quali sono i giochi più attesi dai lettori di Famitsu, secondo la nuova classica pubblicata oggi:

[PS5] Final Fantasy 16 - 869 voti [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 848 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 578 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 451 voti [NSW] Pikmin 4 - 387 voti [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth - 345 voti [PS5] Resident Evil 4 - 323 voti [NSW] Octopath Traveler 2 - 239 voti [NSW] Ushiro - 223 voti [PS5] Street Fighter 6 - 212 voti

Come detto più volte, la classifica in questione viene stilata sulla base dei voti raccolti su un campione piuttosto ristretto, ma il pubblico di Famitsu può dare un'idea piuttosto fedele dei, dunque risulta interessante vedere quali siano i giochi più attesi da quelle parti.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato a lungo il gioco più atteso, venendo in alcuni casi, come questo, superato solo da Final Fantasy 16. L'annuncio della data d'uscita del gioco Square Enix, fissata per il 22 giugno 2023, potrebbe aver dato ulteriore spinta a questo, che risulta ora essere il più atteso per una manciata di voti.