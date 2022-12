Naruto: votate nel sondaggio online sul personaggio preferito, seguirà un nuovo manga

In occasione della Jump Festa 2023, la casa editrice Shueisha ha lanciato un sondaggio globale per scoprire il personaggio preferito della serie Naruto da parte del pubblico, a cui seguirà la pubblicazione di un manga speciale incentrato probabilmente sul personaggio in questione.

La votazione è aperta a tutti e consente di scegliere tra una platea di numerosi personaggi, praticamente tutti quelli presenti con un certo minutaggio tra manga e anime di Naruto. Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo, con la possibilità di votare più volte ma con la limitazione di poterlo fare una volta al giorno, da oggi fino al 31 dicembre.



L'idea è dunque di raccogliere una grande quantità di punti per creare una sorta di classifica, ma l'importante sarà comunque l'elezione del preferito in assoluto. All'interno dell'iniziativa NARUTOP99 potete dunque trovare tutti i personaggi did un certo spessore che fanno parte dell'universo di Naruto, ma anche diversi personaggi secondari che sono emersi nel corso della lunga serie di manga e anime, dall'originale fino al nuovo Boruto.

In base a quanto riferito, il risultato del sondaggio "ispirerà un nuovo lavoro da parte dell'autore Masashi Kishimoto", anche con la creazione di un breve capitolo incentrato proprio sul vincitore del sondaggio globale.

I candidati sono ben 488, dunque non manca la scelta, sebbene sembra non siano presenti quelli che fanno parte della generazione di Boruto, limitandosi dunque a quelli della serie storica e di Naruto Shippuden, fino all'età adulta della generazione di Naruto. Per celebrare il ventesimo anniversario di Naruto, è stata aperta anche una galleria dedicata con le opere di Kishimoto in Giappone, presso l'UDX Building ad Akihabara, a Tokyo.