Crysis 3 e 2 Remastered in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate? Sono nell'app EA Desktop

Un recente aggiornamento dell'EA Desktop App ufficiale fa pensare all'arrivo di Crysis 3 Remastered e Crysis 2 Remastered nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, essendo stati introdotti nel catalogo EA Play secondo quanto riferito dall'applicazione in questione.

La cosa non è ancora molto chiara: i due giochi risultano far parte del Vault di EA Play ma, al momento, sono presenti solo all'interno dell'EA Desktop app per PC, mentre non risultano in Xbox Game Pass, né per quanto riguarda l'app su PC né su quella mobile, né tantomeno su console, dove i titoli sembra non siano al momento previsti.



D'altra parte, il primo Crysis Remastered è stato inserito nel catalogo EA Play e Game Pass Ultimate a ottobre 2021 ma è rimasto limitato alla versione PC, dunque non è facile prevedere cosa possa succedere per quanto riguarda le versioni console. Considerando che l'annuncio sulla seconda mandata di giochi Xbox Game Pass è previsto per la settimana prossima, probabilmente nel corso di martedì 20 dicembre, ne sapremo di più tra qualche giorno.

Intanto, però, tutti e tre i giochi risultano disponibili in versione PC attraverso EA Play e Game Pass Ultimate, in attesa di conferme ufficiali sulla disponibilità nei servizi su abbonamento. Ricordiamo che si tratta delle versioni totalmente rimasterizzate dei vari capitoli della serie shooter di Crytek e EA, tirati a lucido ma comunque ancora decisamente al passo coi tempi, considerando come si presentavano già all'epoca dell'uscita.