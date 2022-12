PlayStation VR2 è stato progettato in parallelo con PS5, afferma Sony

In un'intervista pubblicata da Famitsu, Hideaki Nishino di Sony ha commentato anche PlayStation VR2, riferendo che, a differenza anche del primo modello, questo è stato progettato in parallelo con la console di riferimento, ovvero PS5.

Questo significa che PS VR2 dovrebbe superare le incongruenze che sono emerse all'epoca del lancio della prima versione di PlayStation VR con PS4, come il fatto di dover utilizzare l'adattatore per la TV che escludeva l'HDR e introduceva una complicazione ulteriore.

PlayStation VR2 e i suoi controller

Altro elemento poco convincente era l'utilizzo dei PlayStation Move come controller, dispositivi non studiati appositamente per tale utilizzo e dunque limitati come potenzialità.

Tutti questi problemi dovrebbero essere definitivamente superati da PlayStation VR2, fin dal lancio del nuovo dispositivo. Questo si presenta infatti studiato da subito tenendo conto delle caratteristiche di PS5 e dotato inoltre di controller appositamente progettati.

"C'è una porta USB-C nella parte frontale di PS5, che è stata praticamente preparata in anticipo per la connessione con PS VR2", ha riferito Nishino. "PS VR presentava alcuni elementi problematici nella connessione con PS4, dunque per ripulire un po' le cose, abbiamo progettato il nuovo visore insieme a PS5 fin dall'inizio".

D'altra parte, anche varie caratteristiche di base di PS5 possono risultare particolarmente in linea con la fruizione dei giochi in VR, come l'audio 3D e l'SSD ad alta velocità. Già la settimana scorsa è stato messo a disposizione il preordine su Amazon per PS VR2, mentre di recente è stato annunciato che Resident Evil Village VR Mode per PS VR2 sarà un DLC gratuito.