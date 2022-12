Classifica eShop, Pokémon Scarlatto e Violetto in testa con Mario Kart 8 Deluxe

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto continuano a dominare la classifica eShop, posizionandosi rispettivamente in terza e in prima posizione, mentre Mario Kart 8 Deluxe è secondo: il successo del racer Nintendo non accenna a diminuire, complici le offerte.

Pokémon Violetto Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto Hades Hollow Knight Stardew Valley Exorder FIFA 23: Legacy Edition Portal Companion Collection Nintendo Switch Sports

Capaci di totalizzare oltre 10 milioni di copie vendute al lancio, Pokémon Scarlatto e Violetto tengono botta anche nel formato digitale, e non potrebbe essere altrimenti considerando la straordinaria popolarità del franchise, che riesce a macinare numeri mostruosi anche in presenza di mancanze tecniche importanti.

Passando alla classifica dei titoli disponibili esclusivamente in formato digitale, naturalmente, la situazione cambia e troviamo Hollow Knight in prima posizione, seguito da Stardew Valley e da Exorder. L'ottimo Celeste è quarto, a pochi giorni dal nuovo trailer di Earthblade, dagli stessi autori.