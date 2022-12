God of Rock, trailer del gameplay per il picchiaduro musicale di Modus Games

God of Rock, l'originale picchiaduro musicale sviluppato da Modus Games, si mostra con un trailer del gameplay che illustra in maniera dettagliata le peculiari meccaniche del gioco, che ci vedrà combattere azzeccando le combinazioni indicate sullo schermo a ritmo di musica.

Annunciato con un trailer alla Gamescom 2022, God of Rock "fonde un gameplay basato sul ritmo con le meccaniche dei picchiaduro in tesi scontri uno-contro-uno", recitava la sinossi ufficiale del titolo.

"Scegli tra oltre dieci personaggi unici, ognuno con il proprio design, le proprie meccaniche e i propri attacchi armonici." Alcuni di essi vengono appunto mostrati nel video, e il risultato sembra decisamente spettacolare.

"Indebolisci il tuo avversario eseguendo mosse normali e accumula l'indicatore premendo le note al ritmo della canzone, poi consumalo per scatenare mosse EX e mosse speciali, causando danni e complicando i brani avversari."

"Infine, usa un devastante Super attacco per porre fine allo scontro! Con l'avanzare della sfida, il brano diventerà sempre più complesso da eseguire, finché non resterà in piedi solo uno dei due sfidanti!"

God of Rock sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 18 aprile 2023.