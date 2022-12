Into the Dead: Our Darkest Days annunciato per PC con un trailer

Into the Dead: Our Darkest Days è stato annunciato con un trailer da PikPok, che con questo progetto porterà la propria serie a base di zombie anche su PC, sebbene nell'ambito di un'esperienza diversa rispetto all'endless runner in prima persona disponibile su iOS e Android.

A poche ore dal teaser trailer di Into the Dead 3, il team di sviluppo ha dunque voluto sorprendere tutti, rivelando il debutto del franchise su Steam con uno spin-off ambientato fra le strade del Texas del 1980, dopo che un'improvvisa invasione di zombie ha devastato il paese.

Al comando di una squadra di sopravvissuti, dovremo spostarci da un rifugio all'altro per restare in vita, cercando di non restare mai fermi nello stesso posto troppo a lungo e procurandoci le risorse necessarie per costruire armi e oggetti utili ad affrontare le orde di non-morti.

Stando al video, l'esperienza appare decisamente simile a quella di This War of Mine, il survival di 11 bit studios che ha totalizzato 7 milioni di copie vendute: la visuale laterale è identica, così come alcune interazioni.

Quante e quali differenze verranno introdotte nella formula? Lo scopriremo fra non molto, sebbene Into the Dead: Our Darkest Days non abbia ancora una data di uscita ufficiale.