God of Rock: trailer di annuncio dalla Gamescom 2022 per il picchiaduro musicale

Al Future Games Show della Gamescom 2022 del 25 agosto 2022 è stato mostrato God of Rock per PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Sarà disponibile alla fine del 2022. Potete vederne il trailer qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Il misterioso dio del rock ha riportato in vita le anime dei più grandi musicisti e musiciste dell'universo per uno scontro epico. Forte del proprio nuovo corpo e poteri, ogni artista dovrà prendere parte a questa sfida, scontrandosi per la supremazia musicale su un palcoscenico globale."

"God of Rock fonde un gameplay basato sul ritmo con le meccaniche dei picchiaduro in tesi scontri 1 contro 1. Scegli tra oltre dieci personaggi unici, ognuno con il proprio design, le proprie meccaniche e i propri attacchi armonici. Indebolisci il tuo avversario eseguendo mosse normali e accumula l'indicatore premendo le note al ritmo della canzone, poi consumalo per scatenare mosse EX e mosse speciali, causando danni e complicando i brani avversari. Infine, usa un devastante Super attacco per porre fine allo scontro! Con l'avanzare della sfida, il brano diventerà sempre più complesso da eseguire, finché non resterà in piedi solo uno dei due sfidanti!"

