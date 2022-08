Stray Blade: nuovo trailer dalla Gamescom 2022

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022 505 Games ha pubblicato un nuovo trailer di Stray Blade, per tornare a mostrare il gioco in azione. Si tratta di un filmato di puro gameplay, che illustra velocemente i vari sistemi di gioco e fa intuire l'atmosfera e i temi trattati.

Leggiamo la descrizione ufficiale, ma non prima di avervi ricordato che Stray Blade è in sviluppo per PC, Xbox e PlayStation:

Dimostra il tuo valore in questo action RPG, lanciati in feroci battaglie ed esplora le antiche rovine di una misteriosa civiltà. Le leggende narrano della valle perduta di Acrea, un luogo selvaggio e abbandonato ma innegabilmente potente. Tu hai scoperto questa terra dimenticata, per poi morire. Il tempo passa, e miracolosamente torni in vita. Il prezzo da pagare: non puoi lasciare questa terra.

Riconquista la libertà e ridona stabilità a questo luogo devastato dalla guerra, grazie anche alla guida del tuo fedele compagno Boji. Esplora imponenti sale dei troni di giganti dèi-sovrani e città perdute. Scopri i loro segreti e preparati ad affrontare nemici ancora più letali. Preparati ad esplorare un mondo costantemente modificato dalle tue scoperte e dalle forze in conflitto! Parti per un'avventura indimenticabile.

Parti per un viaggio unico alla scoperta della storia di Acrea e della sua eredità. Scopri gli eventi che hanno trasformato una valle pacifica in un luogo di morte e conflitti. Sfrutta queste conoscenze per distruggere i resti del passato e pacificare questa valle devastata.

Il cambiamento fa parte del viaggio, dato che ogni vittoria lascia un segno nel mondo. Il tempo continua a scorrere anche quando muori. Rivisita i luoghi di vittorie passate e scopri come le tue azioni hanno modificato il mondo. Ma attenzione! Le tue azioni porteranno a sfide ancora più grandi.

Un sistema di combattimento altamente reattivo consente di agire rapidamente e attaccare con precisione, per un controllo totale in battaglia. Si potranno anticipare i colpi nemici con strategia e reagire istantaneamente colpo a colpo, l'ideale nei combattimenti con armi da mischia.

Affronta gli dèi-sovrani che portarono queste terre alla rovina. Poni fine al loro dominio e libera la valle dalle ombre del passato. Acquisisci i loro poteri e utilizzali per svelare i misteri di Acrea. Nuove lande attendono di essere scoperte.

L'avventuriero e Boji hanno ciascuno il proprio albero dei talenti.

L'avventuriero è un guerriero che accumula esperienza con le battaglie, mentre Boji è un artigiano che aumenta la propria esperienza trovando cimeli antichi.

Nella variopinta Acrea troverai rovine di città perdute, grotte ghiacciate e gole serpeggianti. Insieme al tuo compagno esplorerai gli angoli più remoti di un mondo in costante mutamento che riserva avventure a non finire. Ogni scoperta nasconde tesori. Trova materiali rari, ricette, armi, cimeli e luoghi dalla straordinaria bellezza. La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.