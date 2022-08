Teslagrad 2: il nuovo metroidvania annunciato in trailer alla Gamescom 2022

Teslagrad 2 è stato annunciato con un trailer durante il Future Games Show, l'evento all'interno della Gamescom 2022, un montaggio di varie scene di gameplay che ha mostrato le diverse ambientazioni e situazioni di gioco in cui ci possiamo trovare all'interno di questo particolare titolo.

Proseguendo sullo stile del capitolo precedente, Teslagrad 2 propone azione piuttosto classica da platform in 2D ma con innesti adventure, afferendo dunque al genere ibrido dei metroidvania. Il tutto è rappresentato con uno stile molto particolare, essendo di fatto disegnato a mano e apparendo piuttosto cartoonesco.

Lumina è la protagonista della storia, una giovane Teslanmancer, che si ritrova dispersa su Wyrmheim dopo un incidente aereo. All'interno di questo territorio ostile, dovrà esplorare le varie aree e scoprirne i segreti, cercando nel frattempo di tornare a casa e sopravvivere. Dovrà dunque sfruttare le sue capacità e utilizzare i poteri elettromagnetici per risolvere gli enigmi e difendersi dalle minacce.

Dopo il buon Teslagrad, il seguito è atteso per la primavera del 2023 su PC e console. Non c'è ancora una data di uscita precisa per Teslagrad 2, ma possiamo intanto vedere il nuovo trailer dalla Gamescom 2022.