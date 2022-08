Lightyear Frontier, un nuovo trailer gameplay dalla Gamescom 2022

Lightyear Frontier è tornato a farsi vedere in occasione del Future Games Show 2022 alla Gamescom 2022 con un nuovo trailer gameplay che ha spiegato diversi aspetti del gioco, approfondendo la conoscenza di questo particolare survival sandbox ad ambientazione "aliena".

Come abbiamo spiegato anche nella nostra anteprima di Lightyear Frontier, la particolarità principale di questo gioco è il fatto di incentrarsi tutto sull'utilizzo di un mech tuttofare per svolgere le varie attività "agricole" e di raccolta risorse.

Il gioco, per il resto, funziona come un classico survival nel quale bisogna raccogliere risorse e coltivare piante, allevare animali e in generale portare avanti una fattoria, ma il tutto in un contesto alieno. La particolarità è che tutta l'interazione avviene però attraverso un mech, che invece di essere una macchina da combattimento è una sorta di "trattore" bipede con diverse funzioni.

Questo innesca una serie di meccaniche particolari, compresa ovviamente la profonda personalizzazione e modifica possibile sulla macchina in questione. Per il resto, si tratta di esplorare il pianeta alieno, scoprirne i segreti e cercare di salvare le proprie colture dalle asperità del clima e delle condizioni meteo del pianeta.

In generale, Lightyear Frontier si presenta come un'esperienza molto rilassante, ma presenta anche degli elementi di sfida, anche se questo trailer in effetti si concentra più sul clima più tranquillo possibile. L'uscita di Lightyear Frontier è prevista per la primavera del 2023 su PC e Xbox.