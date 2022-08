Rooted annunciato con un trailer alla Gamescom 2022, è un survival single e multiplayer

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2022 è stato annunciato Rooted, un survival affrontabile in single player e in multiplayer, realizzato da Headlight Studio con l'ausilio dell'Unreal Engine 5. In testa alla notizia potrete ammirare il primo trailer ufficiale.

Ambientato nel 2100, Rooted è un survival in terza persona in cui il giocatore è uno dei pochi sopravvissuti a un attacco batteriologico che ha decimato la popolazione mondiale. Il nostro compito sarà quello di sopravvivere, esplorando, accumulando provviste e materiali per costruire il nostro rifugio.

Dovremo vedercela anche con gruppi di sopravvissuti ostili, saccheggiando le loro basi e sopravvivendo ai loro attacchi alla nostra. In Rooted inoltre il giocatore può fare squadra con amici e altri giocatori per migliorare le proprie chance di sopravvivenza.

Rooted è attualmente in sviluppo su PC, a questo indirizzo trovate la pagina Kickstar, aperta proprio in questi minuti.