L'E3 2023 forse verrà cancellato questa settimana, per Andy Robinson di VGC

Stando a Andy Robinson, proprietario del portale VGC ed ex-sviluppatore di Playtonic, questa settimana o in ogni caso a breve potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della cancellazione dell'E3 2023 da parte di ReedPop, dopo le importanti defezioni svelate nella giornata di ieri.

Come abbiamo riportato sulle nostre pagine infatti, Sega, Tencent, Devolver Digital e Ubisoft hanno confermato che non prenderanno parte alla manifestazione, nonostante tra l'altro quest'ultima avesse confermato la propria partecipazione nelle scorse settimane. A loro si aggiungono anche Nintendo, Sony PlayStation, mentre Microsoft terrà un keynote in concomitanza con l'evento ma non vi prenderà parte direttamente.

Alla luce delle ultime notizie ufficiali e delle voci giunte dalle sue fonti, Robinson afferma che non sarebbe stupito affatto se l'E3 2023 venisse cancellato definitivamente, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già questa settimana.

"Spesso è difficile separare i fatti dalle congetture sull'E3, ma non sorprende che non stia sentendo cose positive al riguardo.", ha detto Robinson. "Non sarei sorpreso per nulla se venisse annullato questa settimana, ma spero che non sia così. Mi dispiace così tanto per coloro che lavorano all'evento e che hanno fatto tutto quelle che gli veniva chiesto. [...] Mi sentivo super positivo al riguardo ma ci sono troppe voci al momento perché io possa essere fiducioso".

Oltre alle importanti defezioni di cui abbiamo parlato in precedenza, secondo IGN USA pare anche che Lance Fensterman, presidente di ReedPop negli ultimi 14 anni, sia in procinto di dimettersi, il che sembrerebbe avvalorare il pessimismo che circonda l'edizione di quest'anno. In ogni caso, per il momento prendete le parole di Robinson come semplici speculazioni, in attesa di conferme o smentite ufficiali.