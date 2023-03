One Piece, un video celebra i 23 anni di videogiochi Bandai Namco

Bandai Namco ha realizzato un emozionante video per celebrare 23 anni di videogiochi di One Piece. Il primo tie-in dell'opera di Eiichiro Oda, One Piece: Mezase Kaizoku Ou!, è stato infatti pubblicato su WonderSwan il 19 luglio del 2000.

Diretto da Sho Yanagisawa, il filmato live action si intitola "Today, too, a day like a game" e fa un parallelo fra la vita di una giovane fan di One Piece e quella di Monkey D. Rufy, il protagonista della serie, sullo sfondo dell'iconico Shibuya Crossing a Tokyo.

I tantissimi fan del manga e dell'anime sono peraltro in trepidante attesa di scoprire come sarà la serie Netflix di One Piece, in uscita nel corso del 2023, che debutterà con una prima stagione da dieci episodi con la trasposizione della saga di Romance Dawn.

"La storia dei giochi di One Piece e il percorso di crescita di una ragazza sullo sfondo dello Shibuya Crossing: questo è il film speciale dedicato ai giochi di One Piece, 'Today, too, a day like a game'", si legge nel comunicato di Bandai Namco che abbiamo tradotto in italiano.

"Il video, diretto da Sho Yanagisawa, noto per le sue immagini realistiche in stile CG, sfida gli spettatori con potenti sequenze di azione che utilizzano vere fiamme. (...) Un lavoro artistico che esprime la nostra gratitudine nei confronti dei fan che hanno supportato e fatto crescere i giochi di One Piece nel corso degli anni."