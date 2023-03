Tetris, una clip del film rivela perché il gioco si chiama così

Tetris, il film che sarà disponibile sulla piattaforma Apple TV+ a partire da domani, è protagonista di una simpatica clip in cui il protagonista della pellicola, Taron Egerton, rivela come mai il gioco si chiama così.

"È la combinazione di 'tetra', che significa 'quattro' in greco, visto che tutti i pezzi sono una variante di quattro elementi, e 'tennis'", spiega il personaggio interpretato dall'attore inglese, che molti conoscono grazie al suo ruolo nei due capitoli di Kingsman insieme a Colin Firth e Mark Strong.

Se avete letto la nostra recensione di Tetris, saprete che alla fine dei conti il film non ci ha fatto impazzire a causa di alcune soluzioni poco convincenti, ma si pone in ogni caso come una storia in grado di intrattenere gli spettatori.

La vicenda della nascita di Tetris, infatti, può contare su risvolti davvero sorprendenti e da questo punto di vista portarla sullo schermo rappresenta di per sé un gran bel traguardo, che il regista Jon S. Baird e lo sceneggiatore Noah Pink sono riusciti a raggiungere in maniera tutto sommato brillante.