Resident Evil 4: un grave bug blocca i progressi, Capcom spiega come evitarlo

Resident Evil 4 soffre di un grave bug che a quanto pare blocca i progressi durante la campagna del remake targato Capcom su tutte le piattaforme. La casa giapponese ha segnalato il problema sui social, spiegando come evitarlo in attesa di un aggiornamento risolutivo.

Tutto accade all'inizio del capitolo 12, quando il giocatore riceve un oggetto importante al termine di una sequenza di intermezzo. Ebbene, bisogna assolutamente evitare di attaccare i nemici con il pugnale finché una notifica in alto a destra sullo schermo non conferma che si è entrati in possesso dell'oggetto in questione.

L'oggetto deve comparire inoltre nell'elenco degli oggetti chiave e dei tesori all'interno dell'inventario: se non lo vedete, ricaricate l'ultimo salvataggio prima dell'inizio del capitolo 12, perché il rischio è di restare appunto senza questo oggetto e non poter proseguire l'avventura.

Secondo miglior lancio di sempre per la serie, Resident Evil 4 verrà ovviamente aggiornato al più presto da Capcom al fine di risolvere questo bug e impedire che possa rovinare i progressi dei giocatori che finiscono per trovarsi in quella pur rara situazione.