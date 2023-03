Vampire Survivors: Tides of the Foscari annunciato con data d'uscita: è il secondo DLC

Lo studio di sviluppo Poncle ha annunciato Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il secondo DLC del gioco, svelando anche la data d'uscita: 13 aprile 2023. Cosa c'entreranno i Foscari con il mondo di Vampire Survivors? Continuate a leggere e il mistero sarà svelato.

Reduce dalla vittoria di due BAFTA Award, tra cui quello come gioco dell'anno, Vampire Survivors si arricchirà presto di una mappa ambientata nell'Europa Occidentale, ispirata alle fiabe e al folclore locale: la Great Forest. Qui vivono creature magiche, maghi, streghe, essere semi umani, spiriti, demoni, angeli e "tutte quelle cose che non vorreste incontrare quando vi si spegne la lanterna", come ci spiega il comunicato ufficiale. Chi sarà abbastanza coraggioso e abile riuscirà a raggiungere il centro della foresta dove si trova la Foscari Academy. Ecco svelato da cosa nasce il titolo e l'immancabile riferimento all'Italia. Si tratta di una scuola in cui le nuove generazioni di guerrieri, intellettuali e capi si fanno le ossa, visitando le varie case all'interno della stessa, diverse a seconda della loro professione.

Vampire Survivors: Tides of the Foscari non diminuirà il numero di nemici sullo schermo

In termini di nuovi contenuti, Vampire Survivors: Tides of the Foscari includerà 8 nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo livello, 7 nuove tracce musicali e 20 nuovi obiettivi per raggiungere il 100% di completamento.

Il prezzo per tanto ben di Manitù sarà come sempre molto basso, visto che si parla di 1,99€.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Vampire Survivors è disponibile per PC e console Xbox. Potete acquistarlo per 4,99€ oppure giocarci tramite l'abbonamento a Game Pass (PC o Xbox).