Resident Evil 4 è il secondo miglior lancio di sempre per la serie survival horror prodotta da Capcom: lo rivelano i numeri comunicati oggi dalla casa giapponese e il confronto con i dati ufficiali relativi ai precedenti episodi.

Ultima produzione appartenente a un franchise che può contare su più di 135 milioni di copie vendute ad oggi, Resident Evil 4 totalizzato vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi due giorni, mentre i giocatori contemporanei su Steam hanno raggiunto quasi quota 170.000.

L'eccellente remake ha superato i risultati ottenuti da Resident Evil Village e Resident Evil 2, che per raggiungere i tre milioni di copie hanno impiegato quattro giorni, il doppio del tempo, mentre Resident Evil 7 biohazard è arrivato a 2,5 milioni in quattro giorni e Resident Evil 3 a 2 milioni in cinque giorni.

Allo stato attuale, l'unico capitolo che ha saputo fare di meglio è stato Resident Evil 6, che nel 2012 è stato in grado di vendere ben 4,5 milioni di copie nei primi due giorni: un record durato fino al lancio di Monster Hunter: World, con i suoi 6 milioni di copie al debutto.