Activision: il "comportamento deludente" di Sony non danneggerà i rapporti, dice il CEO Bobby Kotick

Bobby Kotick, il CEO attualmente in carica di Activision Blizzard, ha dichiarato in un'email inviata allo staff che i rapporti con Sony PlayStation rimarranno saldi, nonostante la compagnia giapponese abbia avuto a suo avviso un "comportamento deludente" nel tentativo di bloccare l'acquisizione da parte di Microsoft.

In particolare, Kotick si riferisce alle preoccupazioni condivise da Sony al CMA, secondo cui Microsoft potrebbe realizzare delle versioni buggate o comunque non ottimali di Call of Duty su console PlayStation, e al fatto che la compagnia giapponese apparentemente non sembrerebbe interessata a un accordo con il colosso di Redmond ma solo a impedire che l'acquisizione venga completata.

"Sappiamo tutti che i nostri giocatori appassionati sarebbero i primi a ritenere Microsoft responsabile del mantenimento delle sue promesse sui contenuti e pari qualità (delle varie versioni di Call of Duty)", ha detto Kotick nell'email, riportata sulle pagine di VGC. "E tutti noi che lavoriamo così duramente per offrire i migliori giochi nel nostro settore abbiamo troppo a cuore i nostri giocatori per lanciare versioni scadenti nei nostri giochi".

"Sony ha persino ammesso di non essere realmente preoccupata per un accordo relativo a Call of Duty: vorrebbero solo impedire che la nostra fusione avvenga. Questo è ovviamente un comportamento deludente da parte di un partner da quasi trent'anni, ma non permetteremo che l'atteggiamento di Sony influisca sui nostri rapporti a lungo termine".

"I giocatori PlayStation sanno che continueremo a offrire i migliori giochi possibili sulle piattaforme Sony, come abbiamo fatto al lancio di PlayStation", ha concluso Kotick.

L'email del CEO di Activision Blizzard include anche un aggiornamento sullo stato dell'acquisizione da parte di Microsoft, in cui afferma che di recente degli ostacoli significati sono stati eliminati di recente, probabilmente riferendosi alle dichiarazioni del CMA, secondo cui la manovra non danneggerebbe il mercato console e Sony.