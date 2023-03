Acquisizione Activision Blizzard Sony avrebbe detto che vuole fermarla e non gli interessano accordi

"Non voglio un nuovo accordo su Call of Duty. Voglio solo fermare la vostra fusione". Questo è quanto avrebbe detto Jym Ryan, il CEO di Sony, a Bruxelles, almeno stando a quanto riportato da Lulu Cheng Meservey, l'EVP Corporate Affairs e CCO di Activision Blizzard.

Le presunte parole di Jim Ryan

C'è da dire che la dirigente non riporta alcun contesto per la frase, che potrebbe essere stata pronunciata in un contesto privato e informale (anche perché sembra diretta contro degli interlocutori precisi). Comunque sia, nel caso sarebbe una vera e propria dichiarazione di guerra di Sony contro Microsoft e Activision Blizzard, che darebbe a intendere come la multinazionale giapponese non voglia recedere dalle sue posizioni, a prescindere dalle offerte di Microsoft. Semplicemente per Sony l'unica soluzione possibile è la fine del tentativo di acquisizione.

Da specificare che la Meservey ha riportato la frase virgolettata a commento di un post Twitter del giornalista Tom Warren sulle paure di Sony che, nel caso in cui l'affare vada in porto, teme che le versioni PlayStation dei Call of Duty potrebbero essere azzoppate volontariamente per far risaltare le versioni Xbox.

Sony non ha mai fatto mistero di essere assolutamente contraria all'acquisizione ed è praticamente dall'inizio del procedimento che tenta di mettere i bastoni tra le ruote a Microsoft in ogni modo.