Call of Duty Mobile sarà gradualmente eliminato per fare posto a Warzone Mobile, stando a Microsoft

Da uno dei tanti documenti forniti da Microsoft in mano agli organi antitrust che stanno decidendo il fato dell'acquisizione di Activision Blizzard è emerso che Call of Duty Mobile sta per essere gradualmente eliminato in favore di Call of Duty: Warzone Mobile, in uscita entro la fine del 2023.

Nel documento Microsoft parla dei giochi mobile di Activision Blizzard affermando che "Una deroga di questi giochi per dispositivi mobili dal perimetro di dismissione non sarebbe praticabile per le ragioni indicate di seguito." Quindi spiega che Call of Duty: Mobile è sviluppato da TiMi Studios, una sussidiaria di Tencent e che con il tempo il gioco sarà gradualmente eliminato in tutti i territori, tranne in Cina, dopo il lancio dell'altro.

La mossa potrà sembrare strana visto il successo di Call of Duty: Mobile, ma si può spiegare con l'obiettivo di Activision Blizzard di prendere il pieno controllo della serie su mobile con il nuovo gioco, aumentando i suoi margini di profitto. Chiaro inoltre che con il tempo può diventare difficile gestire in parallelo due titoli sovrapponibili come questi, che finiranno inevitabilmente per farsi concorrenza tra di loro.