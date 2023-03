Firmament: data d'uscita ufficiale annunciata per il nuovo gioco dagli autori di Myst

Cyan Worlds ha annunciato tramite Kickstarter la data d'uscita ufficiale di Firmament, la sua nuova avventura grafica. Potremo quindi giocare alla nuova opera dagli autori di Myst a partire dal 18 maggio 2023 su PC e MacOS. Le altre versioni annunciate, PS4, PS5 e PS VR 2, arriveranno nei mesi seguenti.

Nel 2018 Firmament è stato oggetto di una campagna di crowdfunding di successo che ha raccolto 1.433.161 dollari. È da allora che il gioco è in sviluppo, tanto che molti fan lo avevano dato per disperso. Sarà compatibile con tutti i maggiori visori VR sul mercato, tra i quali: Meta Rift e Rift S; HTC Vive; Valve Index e Meta Quest 2 e molti saranno felici di sapere che sarà da subito tradotto anche in italiano.

A ottobre 2022 Firmament era stato rinviato al 2023. Va detto che uscirà in un periodo abbastanza pieno, ma considerando il genere cui appartiene difficilmente la nicchia che lo segue se lo farà sfuggire.

Circa due mesi fa Cyan Worlds ha mostrato un video di gameplay di Firmament per dare conto dello stato dei lavori.

Come potete vedere, si tratta più che altro di una panoramica dell'affascinante mondo di gioco, con forti richiami a Myst e Riven. Proprio di Riven è stato recentemente annunciato il remake.