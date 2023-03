Steam Deck: ci vorranno anni per una versione più potente

Valve non ha nessuna fretta di far uscire una versione più potente di Steam Deck. Quindi possiamo aspettarci che arrivi solo tra qualche anno. A dirlo è stato il progettista Pierre-Loup Griffais, supportato da Lawrence Yang, un altro progettista dell'ibrido tra un PC e una console portatile che ha scosso il mercato PC.

Secondo Griffais, Steam Deck ha il potenziale per rimanere al centro di tutta l'attuale generazione. L'uomo ha poi spiegato che Valve ha in programma di migliorare le specifiche di Steam Deck, ma il lavoro da fare è più complicato rispetto alle semplici modifiche dell'esperienza utente che gli sviluppatori hanno dovuto fare per i giochi che già funzionano bene."

Yang ha aggiunto che per un "Deck davvero di nuova generazione, con un significativo aumento della potenza, ci vorranno anni." Si tratta di una dichiarazione sensata, considerando che Steam Deck è sul mercato da soltanto un anno (compiuto proprio in questi giorni) e già parlare di successori sarebbe controproducente per le vendite.

Del resto è chiaro che prima o poi arriverà uno Steam Deck 2, visto il successo che sta riscontrando il primo e l'apprezzamento da parte degli acquirenti, che spesso lo usano come prima macchina da gioco.