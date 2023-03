PS5 Standard senza giochi e senza sovrapprezzi torna su Amazon Italia, non serve l'abbonamento Prime

Tramite Amazon Italia è tornata nuovamente disponibile PS5 senza bundle e senza sovrapprezzi: non è inoltre necessario essere abbonati a Prime per comprarla. Il prezzo è come sempre 549.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo o tramite il box qui sotto. La console è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato. Inoltre, a differenza di quanto accaduto fino a pochi giorni fa, non è necessario essere abbonati a Prime per procedere all'acquisto.

Il pacchetto in vendita include una PS5 Standard, ovvero quella che dispone di lettore ottico e permette di giocare con i dischi per PS4 e PS5 (oltre ovviamente ai giochi digitali legati al vostro account). Come sempre, propone anche un controller DualSense per PS5 e tutti i cavi per l'alimentazione e la connessione audio-video al vostro televisore.